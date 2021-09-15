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Bebekli Aileyi Barakaya Yolladılar

Güney Kıbrıs’ta Rum göçmenlerin kaldıkları evlerle ilgili sıkıntıları gündem oldu.

15 Eylül 2021 Çarşamba 12:25
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Bebekli Aileyi Barakaya Yolladılar

Fileleftheros gazetesi “Bebekli Aileyi Barakaya Yolladılar” başlıklı haberinde, sadece Larnaka bölgesinde, göçmen evlerinin tamiri için binlerce başvurunun yapıldığı göz önünde bulundurulduğu zaman, yeni bir göçmenlik sorununun ortaya çıkması tehlikesinin bulunduğunu yazdı.

Larnaka’ya bağlı “Pervolia” (Bahçalar) köyünde bulunan 5 evin tehlikeli olarak addedildiğini ve bu evlerde bulunanların evlerini terk etmelerinin istendiğini yazan gazete, bu evlerden birinde kalan ve 5 aylık bebekleri bulunan ailenin yaşamlarını sahildeki bir barakada sürdürme zorunda kaldığını belirtti.

Bu konunun da ele alındığı  dünkü Rum Meclisi Göçmenler Komitesi toplantısında mağduriyet yaşayan kişilerin sorunlarının çözümlenmesi, evlerin bakım ve onarımının derhal sağlanması üzerinde duruldu.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısGöçmen
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