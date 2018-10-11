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Belçika’daki kara para ve hileli maç skandalının ucu Güney Kıbrıs’ta

Belçika futbolunda “tsunami yaratan” kara para aklama ve şikeli maç skandalıyla ilgili araştırmanın ucu Güney Kıbrıs’a da dokundu.  Belçika dışında Güney Kıbrıs, Fransa, Üsküp, Sırbistan ve Karadağ’ı da içine alan büyük eşgüdümlü operasyon çerçevesinde dün Rum tarafında da 52 yaşındaki bir kişinin tutuklandığı haber verildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:38
Belçika’daki kara para ve hileli maç skandalının ucu Güney Kıbrıs’ta

Fileleftheros “Belçika Skandalına Kıbrıs Karıştı… 52 Yaşındaki (kişi) Sahte Faturalar, Vergi Kaçırma ve Kara Para Aklamadan Tutuklandı”  başlıklı haberinde, Rum makamlarının Belçika Polisi’nden iki yetkilinin işbirliğinde dün Rum tarafındaki 4 binada araştırma yaptığını ve Bosna Hersekli olduğu kaydedilen 52 yaşındaki kişiyi tutukladığını yazdı.

Habere göre, dün öğleden sonra Avrupa tutuklama emriyle tutuklanan kişi hakkında 2012-2018 dönemi içerisinde Belçika ve Güney Kıbrıs’ta işlenen sahte belge düzenleme, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarıyla ilgili araştırma yapılıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
BelçikaFutbolHileli MaçKara ParaSporGüney KıbrısHaber
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