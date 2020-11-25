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“BELİRLENMİŞ BM PARAMETRELERİ DIŞINDAKİ FİKİRLER SÜRDÜRÜLEBİLİR SEÇENEK DEĞİL”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “Ada’daki fiili durumun ve belirlenmiş BM parametreleri dışındaki her türlü fikrin kabul edilmez olduğunu” öne sürdü.

25 Kasım 2020 Çarşamba 11:01
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“BELİRLENMİŞ BM PARAMETRELERİ DIŞINDAKİ FİKİRLER SÜRDÜRÜLEBİLİR SEÇENEK DEĞİL”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “Ada’daki fiili durumun ve belirlenmiş BM parametreleri dışındaki her türlü fikrin kabul edilmez olduğunu” öne sürdü.
Alihtia’nın haberine göre Anastasiadis bu sözleri, internet üzerinden gerçekleştirilen 16’ncı Economist konferansında dile getirdi.
“Ada’yı yeniden birleştirmek, garantörler veya askerî müdahale aracılığıyla yabancı bağımlılıklarından ve yabancı asker varlığından kurtulmuş, gerçekten bağımsız ve egemen bir devlet kurmak birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor” ifadesini kullanan Anastasiadis “Bizim açımızdan kabul edilemez bir fiili durum var, belirlenmiş BM parametreleri dışındaki fikirler sürdürülebilir seçenek değil” diye ekledi. 
Anastasiadis Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yapmakta olduğu sismik araştırma ve sondaj çalışmaları ile kapalı Maraş’ın açılmasının uluslararası hukuka ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne “ters olduğu” iddiasında da bulundu.
BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi için gerekli şartların olup olmadığını değerlendirmek için gayrı resmî bir konferans çağırma niyetini “selamladıklarını” söyleyen Anastasiadis “Türkiye’nin, şantaj ve tehdit statüsü altında değil eşit zeminde yapıcı ve iyi niyetli müzakere için uygun ortam yaratılması gerektiğini nihayet anlamasını dilerim” dedi.
Nikos Anastasiadis Rum Yönetimi’nin Yunanistan, Mısır, Lübnan, Ürdün, İsrail, Filistin ve körfez ülkeleri ile kurduğu üçlü veya çok taraflı işbirliklerinin hedefinin “bölgede barışı, güvenliği ve istikrarı ileri götürmek

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