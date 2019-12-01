Berlin’deki Üçlü Görüşmenin Ardından Kıbrıs Sorunu Anketi

Simerini gazetesi, Berlin’deki üçlü görüşme sonrasında yapılan Kıbrıs sorununa ilişkin anketin sonuçlarına yer verdi.

Gazete, Lefkoşa Üniversitesi/IMR tarafından, gazete adına, 27-28 Kasım tarihlerinde, 500 kişinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına geniş biçimde yer verirken, anket sonucunda, vatandaşların; Berlin’deki üçlü görüşmenin ardından Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeninden başlaması perspektifleri konusunda çok düşük beklentilere sahip olduğunun ortaya çıktığını yazdı.

Anket soruları ve yanıtları şöyle yer aldı:

“Berlin’deki üçlü görüşmenin sonucunun ardından, Kıbrıs sorunundaki özlü müzakerelerin yeniden başlamasına ne kadar yakın olduğumuzu düşünüyorsunuz” şeklindeki soruya, yüzde 45’i “az”, yüzde 34’ü “hiç”, yüzde 15’i “yeteri kadar”, yüzde 6’sı ise “çok” yanıtını verdi.

“Üçlü görüşmenin ardından Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümü için artık sağlam umutların yaratıldığını mı yoksa var olan umutların da kaybolduğunu mu düşünüyorsunuz” sorusuna, yüzde 50’si “müzakerelere bağlı”, yüzde 30’u “var olan herhangi bir umudun kaybolduğu”, yüzde 18’i “evet, umutların yaratıldığı”, yüzde 2’si ise “bilmiyorum, yanıt yok” cevabını verdi.

“BM tarafından Kıbrıs Rum tarafının tezlerinin kabul edilmesine ilişkin olarak Berlin’deki üçlü görüşmenin sonucunu nasıl nitelendiriyorsunuz” yönündeki soruya, yüzde 38’i “süreç içerisinde ortaya çıkacağı”, yüzde 21’i “ne olumlu ne olumsuz”, yüzde 14’ü “olumsuz”, yüzde 25’i “olumlu”, yüzde 2’si ise bilmiyorum/yanıt yok;

“Görüşmenin sonucunu etraflıca ve bütün olarak değerlendirdiğiniz zaman hangi tarafın kazançlı çıktığını düşünüyorsunuz” sorusuna, yüzde 38’i “hiçbiri”, yüzde 37’si “sadece Türkiye”, yüzde 10’u “Kıbrıs Rum tarafı”, yüzde 6’sı “Kıbrıs Türk tarafı”, yüzde 9’su ise “her iki taraf”;

Üçlü görüşmede, Kıbrıs sorununun çözüm zemini olarak iki kesimli iki toplumlu federasyon yeniden teyit edildi, bu olgunun hangi gidişata yöneldiğini düşünüyorsunuz” şeklindeki soruya, yüzde 66’sı “doğru”, yüzde 29’u “yanlış”, yüzde 5’si ise “bilmiyorum/yanıt yok” ;

“Nikos Anastasiadis’in üçlü görüşmenin ardından referans şartları üzerinde anlaşmaya varılmasının ötesinde Türkiye’nin; Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi, Maraş ve ara bölgede içerisindeki yasa dışı faaliyetlerinin sona ermesi gerekir şeklindeki açıklamasıyla hem fikir misiniz, değil misiniz” sorusuna, yüzde 75’i “tamamen katılıyorum” , yüzde 15’i “oldukça katılıyorum”, yüzde 6’sı “tamamen katılmıyorum”, yüzde 4’ü “çok katılmıyorum”;

“BM Genel Sekreteri’nin açıklamaları temelinde beşli konferansın toplanması durumunda, Avrupa Birliği’nin gözlemci olarak bile, masada olmaması Kıbrıs Rum tarafını ne derecede etkileyecek” sorusuna, yüzde 67’si “Kıbrıs Rum tarafının pozisyonunu zorlaştıracak”, yüzde 28’si “etkilemeyecek”, yüzde 5’i “Kıbrıs Rum tarafının pozisyonunu kolaylaştıracak”;

“Üçlü görüşmenin genel sonucuna göre, Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin davetini kabul etmesini doğru yoksa yanlış mı buluyorsunuz” sorusuna, yüzde 87’si “kabul etmesini doğru buluyorum”, yüzde 13’ü “yanlış buluyorum”;

“Mustafa Akıncı’nın, Türkiye’nin rızasına ihtiyaç duymadan Kıbrıs sorununun iç boyutlarına ilişkin anlaşmayı ileriye götüreceğine inanıyor musunuz” sorusuna yüzde 83’ü “hayır” , yüzde 17’si “evet” ;

“Berlin görüşmesinden sonra Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ne derecede takip ettiniz” sorusuna, yüzde 40 “hiç”, yüzde 36’sı “yeteri kadar”, yüzde 17’si “çok”, yüzde 7’si “hiç”;

“BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında, bugüne kadar olan tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna yüzde 69’u “eşit mesafe koruduğu” , yüzde 29’u “Türk tarafı lehine taraf tuttuğu” , yüzde 2’si ise “Kıbrıs Rum tarafı lehine taraf tuttuğu” şeklinde yanıt verdi.