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Beş Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Güney Kıbrıs’ta 18 yaş üstü nüfusun yüzde 75’i tam, yüzde 80’i ise tek doz aşısını oldu.

09 Eylül 2021 Perşembe 11:53
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Beş Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Alithia ve diğer gazeteler, 7 Eylül 2021 tarihine kadarki dönemde Güney Kıbrıs’taki yetişkin nüfusun yüzde 75’inin iki doz, yüzde 80’ine yakınının ise tek doz aşısını olduğunu yazdılar.

Gazete, 16-17 yaş guruplarında yüzde 38,5’lik kesimin birinci doz, yüzde 30’luk bir oranın ise iki doz aşısını olduğunu belirtirken 12-15 yaş arası grubun ise yüzde 22,3’ünün ilk, yüzde 9,2’lik kesimin ise ikinci doz aşısını olduğunu vurguladı.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta dün beş kişi daha Korona virüs yüzünden hayatın kaybetti.

Gazete, hayatlarını kaybeden ve yaşları 81, 75, 95, 78 ve 72 olan kişilerin çeşitli tarihlerden beridir hastanelerde tedavi altında olduklarını belirtirken dün ise 182 yeni vakaya rastlandığını aktardı.

Gazete bir diğer haberinde ise, “Makarios Hastanesi” Pediatri Bölümü Müdürü Dr. Avraam İlias’ın dönem dönem ölüm tehditleri aldığını, bu tip son olayın ise Çarşamba günü gerçekleştiğini yazdı.

Kendisi aşısız olan bir şahsın İlias’ı telefonla arayarak, çocuğunun aşı olması durumunda bir zarar görmeyeceğinin garantisini vermesini isterken, aşı olan çocuğunun başına bir şey gelmesi durumunda doktoru öldüreceğini söylediğini belirten gazete, Rum polisinin şahsın kimliğini tespit ettiğini, şahsın telefonu doğrulayarak özür dilediğini aktardı.

Son Güncelleme: 09.09.2021 13:10
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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