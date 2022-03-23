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Beyanda Bulunmayan Rumların, Tapu Dairesi’ne Başvurabilmeleri İçin İmkan Yaratılıyor

KKTC’de malı olup, bunu Güney Kıbrıs’taki Tapu Dairesi’ne şu ana kadar beyan etmemiş Kıbrıslı Rumların, yasa önerisi zemininde dairenin yapacağı kamuoyuna çağrı sonrasında beyanlarını sunabilecekleri bildirildi.

23 Mart 2022 Çarşamba 11:05
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Beyanda Bulunmayan Rumların, Tapu Dairesi’ne Başvurabilmeleri İçin İmkan Yaratılıyor
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Haravgi gazetesi, AKEL, DİKO, EDEK ve Ekologlar-Vatandaşlar İnisiyatifi tarafından hazırlanan öneriyle, KKTC’de malı bulunan Rumların yaklaşık yüzde 20’sine, mallarını beyan etme imkanı tanınacağını yazdı.

Gazete, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un, böyle bir imkanın daha önce de var olduğunu; ancak bunu kimsenin bilmediğini kaydederken, şimdi kamuoyuna çağrı yapılacağını ve kayıt altına almak maksatlı bu beyanların yapılabileceğini söylediğini belirtti.

Haberde, DİKO tarafından ikinci bir öneri daha yapıldığı ve bu öneriye göre ise, Kıbrıs Türk malı üzerinde ev sahibi olan bir kişinin, bunun bir kısmını ya da tümünü berber dükkanı, büfe ve benzeri işletmeye dönüştürebilmesinin söz konusu olduğu ifade edildi.

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