Biden, Anastasiadis’e Mektup Gönderdi

Alithia gazetesi “Yakında Görüşeceğiz- Biden’dan Anastasiadis’e: Dostluğumuz Güçlü Temel” başlığıyla yer verdiği haberinde, Biden’ın geçtiğimiz gün Anastasiadis’e gönderdiği mektupta, Biden ile Anastasiadis arasındaki derin dostluğun yanısıra aynı zamanda ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik istikrarlı desteğine vurgu yapıldığını yazdı.

Mektubun yalnızca diplomatik bir dille değil, kişisel ve dostane bir tonda yazıldığı ve bunun iki lider arasındaki yakın ilişkinin göstergesi olduğuna da işaret edildi.

Mektubunun başında, ABD Başkan Yardımcılığını yürüttüğü 2014 yılında Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ve Anastasiadis tarafından Limasol’daki evinde misafir edildiği ziyarete değinilen mektupta, Biden’ın Anastasiadis’e, 14 Mayıs tarihinde kendisine gönderdiği mektup ile iki halk arasındaki ilişkilerin güçlenmesine dair çabalarından ötürü teşekkür ettiği kaydedildi.

ABD Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü esnada gerçekleştirdikleri görüşmelerin, devam eden işbirlikleri açısından güçlü bir temel teşkil ettiğine inandığını dile getiren Biden “Aramızdaki güçlü bağların yenilenmesi ve derinleşmesine ilişkin şahsi taahhüdüm konusunda sizi temin ederim” ifadesini kullandı.

Biden’ın yakın zamanda Anastasiadis’le görüşecek olmasının mektupta ortaya çıkan bir diğer önemli unsur olduğunu yazan gazete, Biden’ın mektupta Kıbrıs sorununun iki kesimli iki toplumlu federasyon temelindeki çözümüne destek, Maraş konusunda ise endişe belirterek, Anastasiadis’le yakın zamanda birçok ortak ilgi konusu hakkında görüşmelerine devam etmek istediğini belirttiğini iletti.

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise mektubun içeriği konusunda yaptığı açıklamada, Biden’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak, Kıbrıs’ın BM kararları uyarınca iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde yeniden birleşmesine dair net tezini ifade ettiğini, aynı zamanda ülkesinin Türk tarafının Kıbrıs sorunuyla ilgili bir sonraki tur müzakerelere yapıcı katılımını teşvik etmeye devam edeceğini belirttiğini ifade etti.

Biden’ın “Kıbrıslı Türklerin Türkiye’nin de desteğiyle 2020 yılının Ekim ayında kapalı bölge Maraş’ın bir kısmını açmasına dair tek taraflı kararıyla ilgili endişe” belirterek, ABD’nin, Türk tarafının bu kararını değiştirmesi konusunda çağrıda bulunmayı, aynı zamanda kışkırtıcı eylemlerde bulunulmasından vazgeçirme konusunda çalışmayı sürdüreceğini söylediği de kaydedildi.

Anastasiadis’in Biden’ın mektubunu geçen akşam aldığını ifade eden Kusios, Biden’ın Anastasiadis’e, ABD’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni” Doğu Akdeniz’deki bölgesel istikrar ve güvenlik açısından önemli bir ortak olarak addetmeyi sürdürdüğü güvencesi verdiğini iletti.

Biden’ın Anastasiadis’e liderlik tutumu, dostluğu ve Rum Yönetimi’nin küresel sorunlarla mücadele etmesi konusunda oynadığı önemli rol konusunda teşekkür ettiğini de belirten Kusios, Biden’ın, Doğu Akdeniz bölgesindeki ortak ilgi konularının ele alınması için Anastasiadis’le çalışmayı dört gözle beklediğini ifade ettiğini de söyledi.

Biden’ın, Anastasiadis’in 14 Mayıs tarihinde mektup göndererek, kendisini Nisan ayı sonunda Cenevre’de gerçekleştirilen gayri resmi 5 taraflı konferans konusunda bilgilendirmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ettiğini de belirten Kusios, Biden’ın, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için ortak zemin bulunmasına ilişkin çabasını selamladığını da ekledi.

Biden’ın mektubuyla ilgili haber Fileleftheros’ta “Anastasiadis-Biden Görüşmesine İlişkin Beklenti- Aralarındaki Dostluk İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Derinleşmesinde Belirleyici- 2014 Yılındaki Ziyaret Referans Noktası”; Politis’te “ABD Varlığını Beyan Ediyor”; Haravgi’de ise “Biden ABD’nin İstikrarlı Olarak İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon Çözümü Taraftarı Olduğunu Belirtiyor” başlıklarıyla yer buldu.