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Bilgisayarında pornografik içerikler bulundu

Rum polisinin, şahsi bilgisayarında çocuk pornografisine ilişkin unsurlar tespit edilen 20 yaşındaki bir genci tutukladığı belirtildi. 

28 Ocak 2018 Pazar 17:21
Bilgisayarında pornografik içerikler bulundu
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Rum polisinin, şahsi bilgisayarında çocuk pornografisine ilişkin unsurlar tespit edilen 20 yaşındaki bir genci tutukladığı belirtildi. 

Haravgi gazetesi, söz konusu gencin, hakkında 6 gün tutukluluk emrinin verildiği  Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını yazdı. 

Gazete, bir başka haberinde polisin, içerisinde çalıntı eşyaların bulunduğu torbayla tespit edilen 51 yaşındaki adamı tutukladığını yazdı. 

Habere göre söz konusu 51 yaşındaki adam, torba içerisindeki eşyalarla ilgili olarak gerekli izahatlarda bulunamaması nedeniyle polis tarafından tutuklandı.

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise polisin, 37 yaşındaki bir kişinin şikayeti üzerine, adam dövme ve tehdit olaylarından dolayı 26 yaşındaki kişiyi tutukladığını yazdı. 

Habere göre söz konusu 26 yaşındaki kişi, 37 yaşındaki kişiyi dövmekle ve tehdit etmekle suçlanıyor. 

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