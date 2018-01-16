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Binaların kontrolüyle ilgili atölye çalışmasına yoğun ilgi

Maraş’taki binaların kontrolüyle ilgili atölye çalışmasına Rum mimar ve mühendislerden büyük ilgi...

16 Ocak 2018 Salı 12:42
Binaların kontrolüyle ilgili atölye çalışmasına yoğun ilgi
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Kıbrıs sorununun olası çözümüyle birlikte bölgenin Rum idaresine verileceği beklentisiyle 2004’te kurulan Maraş’ın Yeniden İmar ve İskanı Konseyi (SAE), çalışmalarını sürdürüyor. Konsey Başkanı Nikos Mesaritis, Rum mimar ve mühendislerin,  Maraş içerisindeki binaların kontrolü ile ilgili atölye çalışmalarına beklenenin üzerinde ilgi gösterdiğini açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre Mesaritis, Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis’in Rum Meclisi’ne verdiği soru önergesi üzerine, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla 3 Ocak 2018’te yazılı bilgi verdi. 

Mesaritis Maraş’taki binaların denetlenmesi konusunda düzenledikleri seminerlere mimarlar ve inşaat mühendislerinin beklenin çok üzerinde ilgi gösterdiğini, katılımcılar amfiye sığmadığı için bekleme salonuna monitör yerleştirmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti. 

Bir “Özgürlük Olağanüstü Eylem Planı” yaptıklarını ve bunu zaman zaman revize ettiklerini anlatan Mesaritis, bu planda inşaat mühendislerinin ve mimarların eylemlerinin eylem şekli ve eylemlerinin koordinasyonunu kapsadığı izahında bulundu. Mesaritis, bir de İmar ve İskan Konut Denetim, Malzeme ve Onarım Operasyon Grubu tarafından yapılan çalışmalar olduğunu anlattı. 

Mesaritis çalışmaları çerçevesinde, uzun zamandır insan girmediğinden ve içerisinde, kendine özgü bir ekosistem geliştiğinden dolayı Ara Bölge’ye özel çevresel öneme sahip bölge olarak yaklaştıklarını belirtti. 

Ara bölgenin çevresel değerinden dolayı değil tarihi anının korunması için idamesi gibi ciddi bir sorun bulunduğuna işaret eden Mesaritis, bölgenin neredeyse tamamının Rumlara ait olduğunu söyledi ve olanakları kısıtlı olduğu için son 7 yıldır Maraş üzerine odaklandıklarını söyledi. 

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Son Güncelleme: 16.01.2018 15:13
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