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Binatlı'daki göçmenler zor durumda

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Haravgi gazetesi, hak sahipleri ile Kıbrıs Türk malı kullananların, Rum Yönetimi aleyhine dava açtığını yazdı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:22
Binatlı'daki göçmenler zor durumda
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Limasol’nın Yukarı Polemidya (Binatlı) göçmen semtinde  ikamet eden ve evlerini Kıbrıs Türk malı üzerine inşa eden 52 göçmen ailesinin, devlet tarafından zor durumda bırakıldığı belirtildi. 

Haravgi gazetesi, hak sahipleri ile Kıbrıs Türk malı kullananların, Rum Yönetimi aleyhine dava açtığını yazdı. 

Gazete, söz konusu göçmen semtinde ikamet edenlerin, davada hazır bulunmaları için mahkeme celbi aldığını belirtti. 

Söz konusu davanın, Limasol Kaza Mahkemesi’nde, 14 Aralık 2017 tarihinde, merhume Mübeccel Adem Ömer’in taşınmaz malının kullanıcısı sıfatlarıyla, Limasol’dan Nikos Minas ve Güzelyurt’tan Saffet Mustafa tarafından açıldığını belirten gazete Kıbrıs Türk malları Vasiliği olarak Rum İçişleri Bakanlığı’nın davacılarla uzlaşmaya varmayı başaramadığını bu nedenle, 52 göçmen ailesinin mahkeme süreciyle karşı karşıya kaldığını yazdı. 

Saffet Mustafa ve Nikos Minas’ın, Kıbrıs Türk malının kullanıcıları olarak Rum Yönetimi aleyhine dava açtığını yazan gazete, Rum Yönetimi’ni davada Başsavcılığın temsil edeceğini, 52 göçmen ailesinin ise kendi avukatlarını tayin edeceklerini belirtti. 

Gazete, tüm bu konunun, Yukarı Polemidya’daki (0/468 kayıt numaralı, 8 bin 111 metre karelik ile 0/468 kayıt numaralı 23 bin 236 metre karelik) iki büyük araziyle ilgili olduğunu da yazdı. 

Habere göre, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Skevi Kukuma, İçişleri Bakanlığı’na bir mektup göndererek ne gibi tedbirlerin alındığı konusunda izahat istedi.   
 
İKONOMİDİS 

Kıbrıs Türk Malları Vasiliği Müdürü Makis İkonomidis’in Limasol’a bağlı Yukarı Polemidya’da (Binatlı) bulunan, Kıbrıs Türk evinin talep edilmesi  konusunda açıklama yaptığı belirtildi. 

Habere göre Kıbrıs Türk Malları Vasiliği Müdürü Makis İkonomidis, gazeteye yaptığı açıklamada, konunun bilgileri dahilinde ve incelenmekte olduğunu ifade etti. 

İkonomidis, Kıbrıs Türk evinin talep edilmesi davasının mahkemede kazanılması için, davacı Kıbrıslı Türklerin, KKTC’de, göçmenlere ait mallara yasa dışı sahip olmadıklarını ve KKTC’de ikamet etmediklerini ispatlamaları gerektiğini belirtti. 

Başka benzer durumların da olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine İkonomidis, Güney Kıbrıs genelinde başka 15 konunun daha bulunduğunu ifade etti. 

İkonomidis, hukuk devletinin, (1950’den önce) yıllardır yurt dışında olan kişilerin durumlarında, Kıbrıs Türk mallarının satılması hakkını sağladığını belirtti. 

Larnaka’da “Artemidos” sokaktaki bir taşınmaz mal ile ilgili olarak davanın kazanıldığını belirten gazete , bir başka durumda ise Larnaka’daki Skala kilise bölgesindeki bir ev konusunda da gazeteye şikayette bulunulduğunu, burada Kıbrıs Türk malının satıldığı ve evde ikamet edenlere başka bir yere taşınması konusunda mektup gittiğinin dile getirildiğini de yazdı. 

GÖÇMENLERE TAPU VERİLMEMESİ 

Fileleftheros gazetesine göre, AKEL Polit Büro üyesi Neoklis Silikiotis, bir açıklama yaparak Anastasiadis hükümetinin, sadece bütünlüklü göçmenlik politikasını iptal etmekle kalmadığını, Hristofyas döneminde, Kıbrıs Türk evlerinde ikamet edenlere (denkleştirme-karşılık olarak) arazi verilmesi kararının hayata geçirilmesini de sonlandırdığını ifade etti. 

Silikiotis, basında çıkan Kıbrıs Türk evlerinde oturan göçmenlere arsa verilmemesi konusundaki haberleri yorumlarken yaptığı açıklamada, Hrsitofyas hükümetinin, meclis kararıyla göçmenlere (denkleştirme-karşılık olarak) arsa verilmesini ileriye götürdüğünü, ve bunlar arasında bulunan 142 göçmenin anlaşılır nedenlerden dolayı tapu alamadığına dikkati çekti. 

KİRA ÖDENEKLERİ 

Politis gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun kararıyla, göçmenlere verilen kira ödeneği yardımının yüzde 15 oranında artırıldığını yazdı. 

GÖÇMENLERDEN PROTESTO 

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum göçmenlerin, hükümetin konut inşa etmek için para yardımında bulunmamasına tepki göstermek amacıyla Pazartesi günü Limasol Kaymakamlığı önünde protesto gösterisi yapacağını ve protesto eylemi olarak seçmen kartlarını iade edeceklerini de yazdı. 

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