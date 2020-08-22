Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Demir sopa ve kemerle döndüler
Demir sopa ve kemerle döndüler
3 çocuğa cinsel istismarda bulundu!
3 çocuğa cinsel istismarda bulundu!
Kamera kayıtlarından tespit edildi
Kamera kayıtlarından tespit edildi
1 gün daha tutukluluk
1 gün daha tutukluluk
Aranan şüpheli tutuklandı
Aranan şüpheli tutuklandı

Binlerce motorsikletli polisin yasağını protesto etti

Rum polisinin, belirli saatlerde (gece) ve bölgelerde sürüş yapmalarını yasakladığı binlerce Rum motosikletli dün Güney Kıbrıs kentlerinde protesto sürüşü yaptı.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:58
700 Okunma
Binlerce motorsikletli polisin yasağını protesto etti

Fileleftheros “Binlerce Motosikletli Kent Sokaklarında” başlıklı haberinde protesto sürüşünü organize eden “Tüm Motosikletliler Koordinasyon Komitesi”nin açıklamasına dayanarak Rum polisinin emrini kitlesel olarak belirli bir düzen ve hızda sürüş yaparak trafiği aksatarak protesto ettiğini yazdı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Kesiminde maskeli eğitim kararı tepkilere neden oldu
Rum Kesiminde maskeli eğitim kararı tepkilere neden oldu
Güney Kıbrıs'a 2021'de ulaşacak korona aşısı bedava yapılacak
Güney Kıbrıs'a 2021'de ulaşacak korona aşısı bedava yapılacak
Güney Kıbrıs'ta 10 yeni vaka!
Güney Kıbrıs'ta 10 yeni vaka!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim