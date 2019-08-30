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Bir Günde Cinayet, Boğulma, Uyuşturucu ve Yangın Kaynaklı Ölüm!

Güney Kıbrıs’ta dün, bir anne çocuğunu bıçaklayarak öldürdü, bir işçi fabrikada çıkan yangında yanarak öldü, bir kişi denizde boğularak, bir kişi içerisinde uyuşturucu bulunan içecekten, bir kişi de henüz belli olmayan bir sebepten ötürü hayatını kaybetti.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:09
Bir Günde Cinayet, Boğulma, Uyuşturucu ve Yangın Kaynaklı Ölüm!

Haravgi gazetesi “5 İnsani Trajediyle Kara Gün” başlığıyla manşetten ve iç sayfalardan geniş şekilde aktardığı haberinde, Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı Yeri’de dün, Kazakistan uyruklu 40 yaşındaki annenin, 12 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından da intihara teşebbüs ettiğini yazdı.

Gazete, polis olan 52 yaşındaki Kıbrıslı Rum babanın, sabah saatlerinde yaşadıkları apartman dairesine girmeye çalıştığını, ancak kapının kilitli olduğunu; öğle saatlerinde babanın yeniden eve geldiğini fakat yine kapıyı açamadığını ve eşinin, telefonlara cevap vermediğini, bunun üzerine itfaiyeye haber verdiğini ve eve girmeyi başaran itfaiyecilerin, büyük bir trajediyle karşılaştıklarını kaydetti.

Öte yandan dün, Strovolo’daki bir jeneratör ve solar panel fabrikasında çıkan yangında, 62 yaşındaki bir kişinin, oksijen bağlantılarını kesmeye çalıştığı sırada alevlere kapılarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Yine dün meydana gelen bir diğer olayda ise, Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bir Şaman partisinde eğlenen 34 yaşındaki Letonyalı gencin, içerisinde uyuşturucu bulunan içecekten dolayı hayatını kaybederken, Pervolia bölgesinde denize giren 81 yaşındaki şahıs da, boğularak öldü.

Haberde 37 yaşındaki bir şahsın da, Lakadamya’daki tutukevinde sabaha karşı saat 02.00’de ölü bulunduğu belirtildi.

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de, Baf Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde, davası görülen bir şüpheliye frape ısmarlayan ve frapenin içerisine, toplamda 50 gram kokain bulunan 4 paket koyduğu tespit edilen Yunan kadının evinde yapılan aramada, 200 mermi bulunduğunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
CinayetBoğulmaUyuşturucu
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