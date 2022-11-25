Bir haftada koronavirüs kaynaklı 7 ölüm

Sigma web sayfasına göre Rum Sağlık Bakanlığı, 18-24 Kasım tarihlerinde yapılan toplam 73 bin 973 test neticesinde 4 bin 214 yeni vakanın tespit edildiğini 7 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs kaynaklı ölüm listesinde Eylül 2021 tarihli bir ölümü de dahil ederken bu rakamların ardından toplam ölü sayısı bin 226’ya, vaka sayısı ise 614 bin 237’ye yükseldi.

74 kişi hastanede tedavi görürken, bunlardan 7’sinin durumunun ciddi olduğu da ifade edildi.

Toplam teste bağlı olarak pozitiflik oranı ise yüzde 5.7 şeklinde verildi.