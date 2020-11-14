Bir kişinin evine ateş açıldı

Lefkoşa Rum kesimine bağlı Kokkinotrimithiya’da, 36 yaşındaki bir şahsın evine, dün sabaha karşı kimliği bilinmeyen kişiler tarafından iki el ateş açıldığı haber verildi.

Ateş açılması sonucunda evin ana girişinde ve evin içerisinde hasar meydana geldiğini yazan Fileleftheros, Rum polisinin, olayın faillerinin 36 yaşındaki şahsa eski bir meseleden dolayı mesaj göndermek istedikleri yönünde değerlendirmelerde bulunduğunu yazdı.

Evde bulunan kameraların, eve av tüfeğiyle ateş açan motosikletli iki şahsın hareketlerini kayda geçirdiği ve Rum polisinin kamera kayıtlarını incelemekte olduğu belirtildi.

İŞADAMININ ARACINA BOMBA

Gazete, başka bir haberinde ise, geçen Perşembe gece yarısından sonra yaşanan bir olayda, 60 yaşındaki bir işadamının, evinin önünde park halinde bulunan aracına yerleştirilen bombanın patladığını anımsatarak, olayla ilgili olarak 61 yaşındaki bir şahsın tutuklandığını yazdı.