Lefkoşa’da dün bir saat arayla iki ölümlü trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

Alithia gazetesi, kazalardan birinin Makedonittisa semtinde meydana geldiğini ve 51 yaşındaki otobüs şoförünün, kendi otobüsünün altında kalarak can verdiğini yazdı.

Haberde, şahsın, el frenini çekmeden park ettiği otobüsünden indiği sırada, aracın hareket etmesiyle altında kalarak can verdiği belirtildi.

Gazete, bir diğer kazanın ise Kennedy Caddesi’nde meydana geldiğini ve 73 yaşındaki motor sürücüsünün, karşı yönden gelen araçla çarpışarak ağır yaralandığını; kaldırıldığı hastanede de yaşamını yitirdiğini yazdı.