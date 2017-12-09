Birleşik Kıbrıs dedi, Rumlarla aynı tavrı sergiledi!

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, “Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye tarafından işgal edildiğini” iddia etti ve Avrupa Parlamentosu’nun (AP), sözde “işgale son verilmesi” konusunda Güney Kıbrıs’a destek verdiğini söyledi.

Alithia ve diğer gazetelere göre dün Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Tajani, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü, mecliste konuşma yaptı. Anastasiadis’le önce ikili ardından da heyetlerin katılımıyla gerçekleşen genişletilmiş görüşmede Avrupa’nın geleceği, AB-Türkiye ilişkiler ve Kıbrıs sorunu ele alındı.

Görüşmenin ardından basına yapılan ortak basın açıklamasında Tajani, AP’nin, Kıbrıs sorununun BM parametreleri izlenerek çözümü müzakerelerine destek verdiğini söyledi ve “Sizin kararlılığınızla Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin somut bir gerçek olacağına ve Ada’nın, bütünü ile bağımsız ve egemen bir ülke olabileceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

ANASTASİADİS KKTC'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Tajani’ye, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri aktardığını söyleyen Anastasiadis ise Kıbrıs ile ilgili yeni konferansın ön hazırlığının iyi yapılması gerektiği tezini yineledi. Anastasiadis, Rum yönetiminin Doğu Akdeniz’de iş birliği ve istikrar yönünde aldığı inisiyatifleri, Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili tezlerini anlattığı Tajani’ye, KKTC’de yaşayan Rumlara ve Maronitlere “insani yardım göndermelerine “engel çıkardığı” iddiasıyla Türkiye’yi şikayet etti.

Güney Kıbrıs’a Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in davetlisi olarak giden Antonio Tajani, dün Rum Meclis Genel Kurulu’nun özel birleşimine de katıldı.

Nikos Anastasiadis’in de katıldığı özel birleşimde konuşan Tajani, “AP’nin ve ulusal parlamentoların rolüne ve Avrupa’nın Kıbrıs gibi Akdeniz ülkelerinin katkısıyla Afrika’da ve Orta Doğu’da sahip olduğu başrole inanıyorum” dedi. Tajani “AP, Kıbrıs’ın BM kararları ve AB ilkeleri temelinde yeniden birleşme çabasını destekler” ifadesini de kullandı.

ŞİLLURİS DE DESTEK İSTEDİ

Rum Meclis Başkanı Şilluris de “Kıbrıslıların, büyük Avrupa ailesi çerçevesinde ikinci sınıf vatandaş olmadığının teyidi için AP’den destek” istedi.

Tajani, Avrupa Dayanışma Evi’nde yaptığı konuşmada Avrupa’da somut politikalar aracılığıyla gençlere güvenmeleri gerektiğini söyledi. Kıbrıslı Türk ve Rum gençlere “iş dışında bir de rüya aramalarını tavsiye eden Tajani “bu rüyalardan birinin de Avrupa olduğunu” söyledi ve şunları ekledi:

“Avrupa mükemmel değil, değişiklikler yapılması lazım. Avrupa olmadan dünya düzeyinde rekabet edemeyiz, çıkarlarımızı ve kimliğimizi koruyamayız. Avrupa Parlamentosu’nun hedefi Avrupa vatandaşlarını ve kurumlarını yakınlaştırmaktır.”

Politis “Avrupa Canlı Rüya… Tajani: Hedef Vatandaşların ve Kurumların Yakınlaşması” başlıklı haberinde Tajani’nin gerek Anastasiadis’le görüşmesinde gerek meclisteki özel oturumda “AP’nin Kıbrıs’ın birleşmesi ve Türk askerinin çekilmesine güçlü desteğini” tekrarladığını yazdı.

Haravgi “Tajani: Kıbrıs’ın Askerî İşgaline Son Verilsin… Anastasiadis İyi Ön Hazırlık Söylemini Tekrarladı” başlığını attı.

Fileleftheros da “AP Başkanı Kıbrıslıların Fedakarlıklarını Öne Çıkarıyor ve Mücadelelerini Destekliyor” başlığını kullandı.