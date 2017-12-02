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Birleşik Krallık, Güney Kıbrıs'a toprak sattı

Zigi (Terazi)-Vasiliko bölgesinde Birleşik Krallığa ait toprağın dün 8,6 milyon Euro karşılığında Güney Kıbrıs’a verildiği bildirildi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 12:45
Birleşik Krallık, Güney Kıbrıs'a toprak sattı
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Alithia gazetesinin haberine göre dün imzalanan anlaşmaya Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis ve İngiltere Savunma Bakanı Gareth Wilmot imza attı. 

Söz konusu toprağın Birleşik Krallık tarafından Orta Doğu’ya BBC sinyalinin verilmesi için kullanılmış olduğunu kaydeden gazete, 350 bin metrekarelik söz konusu alanda, sanayi ve enerji sektörü ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaklaşık 130 milyon Euro maliyete sahip olacak bir liman yapılmasının planlandığını aktardı. 

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