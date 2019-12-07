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Birleşmiş Milletler 18 bölgede mayın kontrolü yaptı

07 Aralık 2019 Cumartesi 12:45
Birleşmiş Milletler 18 bölgede mayın kontrolü yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis arasında varılan Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) çerçevesinde Yeşil Hatta yakın bölgelerde bulunan 18 alanda mayın kontrolü gerçekleştirdi.

Alithia ve diğer gazeteler, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) çerçevesinde varılan uzlaşı sonrasında BM’nin Yeşil Hat yakınlarında, Güney Kıbrıs ve KKTC sınırları içerisinde olan toplam 18 bölgede mayın taraması gerçekleştirdiğini yazdılar.

Habere göre yapılan taramalarda herhangi şüpheli bir unsura rastlanmadı.

Gazete, söz konusu GYÖ’nun tamamlandığına ilişkin resmi açıklamanın Ocak ayında, BM Genel Sekreterinin Barış Gücü’nün (UNFICYP) görevi süresinin uzatılmasına ilişkin raporunda yapılmasının beklendiğini belirtirken, elde edilen bilgilere göre, teknik komitelerde başka GYÖ’lerin uygulanması konularının görüşülmekte olduğunu iddia etti.

Habere göre Kıbrıs Rum tarafından bir kaynak, teknik komitelerin işleyişine ilişkin sürecin “epeyi iyileştiğini” belirtirken, teknik komitelerin müzakere sürecinden bağımsız işlediklerini ve her iki sürecin birbirlerine paralel olduklarını ifade etti.

ANASTASİADİS VE AKINCI’NIN SERGİDE BİR ARAYA GELMESİ İHTİMALİ

Gazete, yine elde ettiği bilgilere dayandırarak, Kültürel Miras Teknik Komitesi çerçevesinde iki taraf arasında sanat eseri ve ses/görüntü kayıtlarının karşılıklı iadesinin gerçekleşmesi sebebiyle yeni yılın başlarında bir sergi yapılacağını duyurdu.

Gazete, sergiye Akıncı ve Anastasiadis’in de davet edileceklerini yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerMayın KontrolüMustafa AkıncıNikos AnastasiadisGüven Yaratıcı ÖnlemlerYeşil HatHaberGündemKıbrıs
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