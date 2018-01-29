BM'den Kıbrıs'taki taraflara: "Fiili durum kabul edilemez"

BM Barış Gücü’nün görev süresini 31 Temmuz’a kadar uzatan Güvenlik Konseyi karar taslağında, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarına “fiili durumun kabul edilemez olduğunu teyit ederek, çözüm taahhütlerini yineleme” çağrısı yapıldığı haber verildi.

Taslakta ayrıca BM Genel Sekreteri’nin, ortak karar vermeleri halinde ve siyasi irade şartıyla müzakerelere yeniden başlamalarına yardımcı olmak için iyi niyet misyonunu, tarafların emrinde tutma iradesine tam destek belirtildiği de kaydedildi.

Fileleftheros’un haberine göre, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin geçen hafta boyunca gerçekleşen gayrı resmî istişarelerin ardından bir karar metni üzerinde anlaştığı ve beklenmedik bir şey olmaması halinde bu taslağı yarın onaylanması bekleniyor.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, karar taslağının en dikkat çekici noktasının, BM Genel Sekreter Antonio Guterres’e BM Barış Gücü’nün görev süresiyle ilgili bir sonraki raporuyla birlikte 15 Haziran’a kadar iyi niyet misyonuyla ilgili raporunu da sunma çağrısı yapılması olduğuna vurgu yapıldı.

Crans Montana konferansından, Güvenlik Konseyi kararlarında ifade edildiği gibi, Kıbrıs sorununa sürekli, kapsamlı ve adil çözüm sonucu çıkmadığına vurgu yapılan karar taslağında, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarına, “fiili durumun kabul edilemez olduğunu yinelemek suretiyle, böyle bir çözüm yönündeki taahhütlerini yineleme” çağrısı yapıldı.

Genel Sekreter’e çözüm konusunda, müzakerelerde kaydedilen ilerleme rehberliğinde ‘geçiş dönemi’ planlamasını sürdürmesi çağrısı yapılırken; iki taraf, hem de BM Barış Gücü, hem de Genel Sekreter’in iyi niyet misyonu çerçevesinde bu yönde işbirliği yapmaya cesaretlendirildi.

Güvenlik Konseyi, Kıbrıslı Türk ve Rum liderleri, ana konularda daha fazla yakınlaşma sağlanması için daha çok çalışma için çaba harcamaya, iki toplumlu temasları güçlendirme ve kişilerin gündelik yaşamlarını iyileştirilme için Teknik Komite çalışmalarının yoğunlaştırılmasına, çözüm bulunması hedefiyle müzakereler için genel havayı iyileştirmeye ve prosedürü zorlaştıracak söylemlerden kaçınmaya çağırdı.

Karar taslağında, Genel Sekreter’in Barış Gücü’nün “stratejik gözden geçirilmesi” (personelinin azaltılması ve işleyişinde yapısal değişiklikler yapılması) önerisine katıldığına işaret eden Güvenlik Konseyi Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) çalışmalarını hızlandırma çağrısı yaptı.

“Ara bölgenin sınırlarının belirlenmesi gereğine” de işaret edilen taslakta, iki tarafa da BM Barış Gücü’nün yetkisine saygı ve askıdaki meselelerde kısa sürede anlaşmaya varma hedefiyle görüşme çağrısı yapıldı.