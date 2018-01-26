BM nezdinde girişim başlatıldı

Rum Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz pazartesi günü Afrika gazetesi önünde gerçekleştirilen protesto eylemleri sırasında, BM ve Güvenlik Konseyi Daimi Üye ülkelerinin Güney Kıbrıs büyükelçilikleri nezdinde girişim gerçekleştirdiğini açıkladı.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yeni açıklamada, Afrika gazetesine yönelik protesto eylemi sırasında BM nezdinde girişim yapılarak “hayati tehlikeleri olan Kıbrıs vatandaşlarının korunmasını talep ettiğini” duyurduğunu yazdı.

Habere göre söz konusu açıklamada, eylemler bir kez daha kınanırken, eylemler sırasında Güvenlik Konseyi daimi üye ülkelerinin Güney Kıbrıs büyükelçilikleriyle de görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, konunun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir’e de mektup gönderildiği, akabinde Desir’in olayları kınayan bir açıklamada bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, konuyu hali hazırda AB organlarında gündeme getirdiklerini belirtti.

Hristodulidis ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Şubat ayı başında gerçekleştirilecek olan AB Olağanüstü Zirve Toplantısı’nda da gündeme getirmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Gazete, Rum Meclis Başkanı Dimitris Silluris’in de konuyu AP Başkanı Antonio Tajani ve AB üyesi ülke parlamento başkanlarına gönderdiği mektupla gündeme getirdiğini vurguladı.