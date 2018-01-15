BM yetkilileri ile görüşecek

Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreterliği yetkilileri ile bir dizi temasta bulunmak üzere New York’a gideceği bildirildi.

Politis gazetesi, BM Güvenlik Konseyi’nin, 30 Ocak’taki toplantısında, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki görev süresini 6 ay daha uzatacak olan raporu onaylamasının beklendiğini yazdı.

Gazeteye göre Mavroyannis, BM’deki temaslarının ötesinde, Cuma akşamı, Rutgers Üniversitesi’nde Kıbrıs sorunu konulu konferans verecek.

Bu arada gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın da, Salı günü, UNFICYP’e katılan ülkeleri bilgilendirmesinin söz konusu olduğunu kaydederken, Çarşamba akşamı da, BM Güvenlik Konseyi üyelerine, BM Barış Gücü ve Kıbrıs sorununa dair konularla ilgili bilgi vereceğini belirtti.