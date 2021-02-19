BM’DEN 5’Lİ KONFERANS KONUSUNDA AÇIKLAMA

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Lefkoşa Rum kesimi ile Atina’nın, 5 taraflı gayri resmi konferansın toplanmasıyla ilgili tarihin belirlenmesi konusunda beklemede oldukları, öte yandan randevunun Nisan ortasında gerçekleşeceğine dair bilgilerin güçlenmekte olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Randevuda Zorluklar” başlığıyla yer verdiği haberinde, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dün gece geç saatlere kadar konu hakkında herhangi bir resmi tepki ortaya çıkmamasının, müdahil tarafların herhangi birinden kaynaklanan engeller ortaya çıkıp çıkmadığına dair yeni soru işaretlerine neden olduğunu öne sürdü.

Gazeteye göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric dün konu hakkında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 konferansını çok yakında toplama niyetinde olduğunu söyledi.

Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin 5+1 konferansla ilgili bir sorusuna yanıt veren Dujarric, BM’nin üst düzey yetkilisi Jane Holl Lute’un geçtiğimiz aylarda yaptığı istişarelerin ardından, Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 görüşmesini çok yakında toplama niyetinde olduğunu yineledi.

Bunu yapılacak olan resmi açıklamanın izleyeceğini dile getiren Dujarric, görüşmenin amacının, taraflar arasında, öngörülebilir bir zaman ufku içerisinde, Kıbrıs sorununda sürdürülebilir ve kalıcı bir çözümü müzakere edecek ortak bir zemin bulunup bulunmadığının belirlenmesi olacağını sözlerine ekledi.

ATİNA’DAN DA AÇIKLAMA

Atina’dan dün ulaşan bilgilerin, konferansın toplanmasını Nisan ayının ilk yarısına havale ettiğini de yazan gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papaioannu’nun dün diplomatik muhabirleri bilgilendirmesi esnasında, 5’li konferansın toplanması konusunda bir açıklamada bulunduğunu belirtti.

BM Genel Sekreterinin 5’li konferansın toplanması konusunda henüz bir tarih önermediğini dile getiren Yunan yetkili, konferansın 25 Mart’ta yapılacak olan Avrupa Konseyinin ardından ve muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında gerçekleştirileceğini öne sürdü.

ANASTASİADİS MİCHEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan 5 taraflı gayri resmi konferans öncesindeki diplomatik hareketliliğin sürdüğünü ve AB’nin sürece katılma konusundaki ilgisini gösterdiğini yazan gazete, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in hafta başında liderlerle telefonda görüşmesinin ardından, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün ise Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios tarafından yapılan açıklamaya göre, iki başkanın Avrupa Konseyinin yaklaşan toplantıları konusunda fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladıklarını belirten gazete, toplantılarından birinin 25-26 Şubat tarihlerinde telekonferans yöntemiyle, ikincisinin ise devlet ve hükümet başkanlarının fiziksel katılımıyla 25-26 Mart tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirileceğini kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Michel’i, BM Genel Sekreterinin toplaması beklenen gayri resmi 5’li konferansla ilgili gelişmeler ve AB temsilcisinin konferansta yer alması gerektiği konusunda bilgilendirdiğini kaydeden gazete, Anastasiadis’in yarın akşamüzeri 18.30’da ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’le bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini ekledi.

Alithia gazetesi ise “Beş Taraflı Konferans Nisan’ın İlk Yarısına Transfer Edildi- Konferansın Avrupa Konseyi Toplantısının Ardından Gerçekleştirileceğine Dair Teyit- Guterres’in Daveti Çok Yakında” başlıklarıyla yer verdiği haberinde “gerek Türkiye’nin siyasi oyunları, gerek de BM Genel Sekreteri tarafından tarih belirlenmesinde gecikme yaşanması nedeniyle olsun, beş taraflı konferansın Nisan ayının ilk yarısına, yani 25 Mart’ta yapılacak Avrupa Konseyi toplantısının hemen akabine transfer edildiğini” öne sürdü.

Gazete 25 Mart’ta yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısında, AB-Türkiye ilişkileri ile yaptırımlar uygulanması konusunun ele alınmasının beklendiğini anımsattı.

MOSKOVA’DAN KIBRIS SORUNU MÜDAHALESİ

Öte yandan Moskova’nın dün Kıbrıs sorununda bir müdahalede bulunduğunu yazan gazete, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda dıştan hazır çözüm reçeteleri empoze edilmesinin kabul edilemez olduğunu söylediğini iletti.

Moskova’nın müzakere sürecine sıkı zaman takvimleri konulmasına karşı olduğunu da dile getiren Zaharova, ülkesinin, Kıbrıs’taki iki toplumun karara varacağı anlaşmalar temelinde, tek uluslararası temsiliyet, tek egemenlik ve tek vatandaşlığa sahip olacak olan iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümünü desteklediğini de belirtti.

Zaharova, temel parametrelerle ilgili herhangi bir değişikliğin, BM Güvenlik Konseyinin değerlendirmesine tabi olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan, Türkiye’de yayımlanan Hürriyet gazetesinde yer alan bir makalede, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili İngiliz önerisinin içeriğine yer verildiğini de yazan gazete, bu makaleden yaptığı alıntılara yer verdi.

Politis gazetesi ise “Gayri Resmi Görüşme Nisan Sonuna Ayarlandı- BM’nin Dün Gece Geç Saatlerde veya Bu Sabaha Yakın Açıklama Yapması Bekleniyordu” başlığıyla yer verdiği haberinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi konferansın şimdi de Nisan ayı sonuna ayarlanmış gibi göründüğünü iddia etti.

Gazete konuyla ilgili dünkü bilgilerin, BM tarafından konu hakkında dün gece geç saatlerde veya sabaha yakın açıklama yapılmasını olası olarak addettiğini de ekledi.

Haravgi ise konuyla ilgili haberlere “Beş Taraflı Görüşme Nisan Ayının İlk Yarısında- Mart Ayında Yapılacak Avrupa Konseyinden Sonra Toplanacak” başlıklarıyla yer verdi.