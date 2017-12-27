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Bölge sakinleri tepki gösterdi!

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Derinya sınır kapısının açılması sürecindeki durağanlığına bölge sakini Rumların tepkisi haber konusu oldu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:03
Bölge sakinleri tepki gösterdi!
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Derinya sınır kapısının açılması sürecindeki durağanlığına bölge sakini Rumların tepkisi haber konusu oldu.

Haberi “Derinya Beklemede” manşetiyle birinci sayfadan fotoğraflı veren Politis gazetesi, çalışmaların bir türlü ilerlemediğine ve son yıllarda sıklıkla verilen “yol çalışmalarının son aşamasında bulunduğu, yolun Rum tarafındaki bölümüyle ilgili çalışmalarının tamamlandığı ve geriye, ara bölgedeki bölümünün kaldığı” bilgisinin yeniden verildiğine işaret etti.

Yolun, ara bölge içerisinde kalan ve iki toplumlu konsorsiyum tarafından yapılacak 300 metrelik bölümünün bir türlü tamamlanamadığına dikkat çeken gazete, her şey yolunda giderse ara bölge içerisindeki çalışmanın ocak ayında başlayıp, yaklaşık iki buçuk ay içerisinde yani her iki taraftaki seçimlerden sonra tamamlanmasının beklendiğini yazdı.

Derinya’ya giderek hem çalışmaların durumunu fotoğrafladığını, hem de bölge sakinlerinin görüşlerini aldığını kaydeden gazete, açıldığı zaman geçiş kontrolleri için kullanılacak polis kulübelerinin bile hazır olduğunu vurguladı.

Habere göre, “Belediye Başkanı” Andonio Karayanni, Derinya sakinlerinden geçidin ne zaman açılacağı sorularıyla karşı karşıya olmaktan yakındı. Karayanni, “Ancak yerel yönetimin elinden gelen bir şey yok. Mesele yerel idarenin elinde değil, hükümetin yetkisinde” vurgusunu yaptı. Karayanni Rum Yönetimi’nin belediyeyle daha sıkı işbirliği ve bilgilendirme yapması gereği görüşünü belirtti.

Derinya sakinleri ise Mağusa Caddesi üzerinde bulunan ve ara bölgenin başladığı noktada, çalışmalardan dolayı 2 yıldır üzeri açık duran kanalizasyon borusuna dikkat çekti. Açık kanalizasyon borusunun yaydığı kötü kokudan, yağmur yağdığı zaman bu kokunun artmasından ve atık suların çevreye yayılmasından şikayet etti.

Gazete, Derinya geçiş kapısıyla ilgili diğer bir sorunun ise açılacak geçiş noktasında görev yapmak için Rum polislerden yeterli sayıda talip çıkmaması olduğunu haberine ekledi.

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