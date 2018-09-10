Boltaşlı'da ayin yapıldı

Alithia gazetesi, sözde “Karpaz Bölge Piskoposu” Hristoforu tarafından yönetilen ayine, 300 kadar “Boltaşlı” kökenli Kıbrıslı Rum’un katıldığını yazdı.

Habere göre, ayine DİSİ Başkan Yardımcısı Yeorgios Yeorgiu’nun yanı sıra milletvekilleri Yeorgios Karullas, Kiriakos Hacıyannis ve Unufrios Kullas da katıldı.

Sözde “Boltaşlı İhtiyar Heyeti Başkanı” İraklisYoannu yaptığı açıklamada UNDP himayesinde tarihi Kilise’nin onarımına değinerek, “Boltaşlı” kökenli Rumların, Kilise’nin tamamen restore edilmesi yönündeki talebinden de söz etti.

Yoannu, bunun için de Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Takis Hacıdimitriu’dan yeşil ışık beklediklerini ifade etti.