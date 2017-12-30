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Borç alıp ödemeyen Hristofyas değilmiş!

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rt dışındaki bir görev için 48 bin 87 Euro avans aldığı ve geri ödeme yapmadığı şeklindeki ifadesinin, kendisine mal edilmesi üzerine bir açıklama yaparak bunu reddettiği belirtildi. 

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:12
Borç alıp ödemeyen Hristofyas değilmiş!
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Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın, Sayıştay Odisseas Mihailidis’in raporunda yer alan Rum Yönetimi eski başkanlarından birinin, yurt dışındaki bir görev için 48 bin 87 Euro avans aldığı ve geri ödeme yapmadığı şeklindeki ifadesinin, kendisine mal edilmesi üzerine bir açıklama yaparak bunu reddettiği belirtildi. 

Alithia gazetesi, dün yayımladığı haberinde, Rum Sayıştay Odisseas Mihailidis’in raporunda söz konusu ifadenin yer aldığını ve bunun, Rum Yönetimi eski Başkanlarından Yorgos Vasiliu ile daha çok Dimitris Hrostafyas’ı işaret ettiğini yazdı. 

Yorgos Vasiliu ve Dimitris Hristofyas’ın dün açıklama yaparak basında çıkan bu habere yoğun tepki gösterdiklerini yazan gazete, Vasiliu ve Hristofyas’ın konunun kendileriyle alakalı olduğu olgusunu kesinlikle reddettiğini belirtti. 

Habere göre Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas, basında çıkan, kendisinin devlete borçlu olduğu şeklindeki haberi yalanladı.

Hristofyas, “Alithia” gazetesinin kendisini yanlış bir şekilde suçladığını, gerekli yasal tedbirleri alacağını ve daha fazla açıklama yapmayacağını belirtti. 

Gazete yine Sayıştay raporunda yer alan eski bir parti başkanının da yurt dışı için avans aldığı ifadesinin EDEK eski Başkanı Vasos Lissaridis’i işaret etmesi üzerine Lissaridis’in de açıklama yaptığını yazdı. 

Habere göre Lissaridis, eline, kendisinin borçlu olduğuna dair hiçbir şeyin geçmediğini, gerekmesi durumunda, haksızlık olsa bile, bunu ödeyeceğini de ifade etti. 
 

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