Borçlar azaldıkça mevduatlar artıyor!

Güney Kıbrıs’ta bankalardaki borçların azalmakta, mevduatların da artmakta olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi Rum Merkez Bankası’nın yayımladığı verilere göre, Güney Kıbrıs’ta bankalardaki borçların azalması, mevduatların artmasıyla, son beş yıl içerisinde borçlarla mevduatlar arasındaki farkın en düşük seviyede olduğunu kaydetti.

2017 Aralık ayında mevduatların 49,4 milyar Euro, borçların da 51,4 milyar Euro olduğunu aktaran gazete, buna göre 2017 Aralık ayında mevduatlar ile borçlar arasındaki farkın 2 milyar Euro olduğunu belirtti.

Bunun, borçların mevduatlardan 2,3 milyar Euro fazla olduğu 2012 Aralık ayından bu yana en düşük miktar olduğunu kaydeden gazete, 2012 yılının Haziran ayında borçların ilk kez mevduatları geçtiğini ve o zamandan bu yana yüksek seviyede olduğunu yazdı.

Gazete borçlarla mevduatlar arasındaki en büyük farkın 2013 yılının Haziran ayında görüldüğünü belirterek, bu dönemde borçların mevduatlardan 17,1 milyar Euro kadar fazla olduğunu aktardı.

