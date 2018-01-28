Bu güne kadar Türk askeri ve garantiler denmişti!

ABD Kongresi Bağımsız Araştırma Dairesi’nin 2008 - 2017 dönemini kapsayan Kıbrıs raporunda; müzakerelerin çökme nedeninin Türk askeri, garantiler ve güvenlik değil, güç paylaşımındaki anlaşmazlık olduğu saptaması yer aldığı haber verildi.

Haftalık Kathimerini; “Başarısızlığı Güç Paylaşımı Getirdi… Morelli: ‘Taraflar Güvenlik Konularını, Ada’yı Nasıl Müştereken Yöneteceklerindeki Anlaşmazlıklarını Saklamak İçin Kullanıyor’” başlığıyla aktardığı Washington çıkışlı haberinde, Ocak ayı başında yayımlanan raporun farklı bir yönüne dikkat çekti.

Gazete, 2008 - 2017 dönemini kapsayan ve “müzakerelerin geleceğinin belirsizliği ve yeniden başlamasındaki zorluklar” üzerinde durulan 40 sayfalık rapor incelendiğinde ortaya şu önemli yönün çıktığına dikkat çekti:

“2017 müzakereleri belki, müzakere edilmekte olan Yönetim başlığıyla ilgili birçok iç meselede anlaşmaya o kadar da yakın olunmamasından dolayı başarısızlığa uğradı. Bazıları, her iki tarafın da güvenlik konularını, Ada’yı gelecekte nasıl müşterek yönetecekleri üzerinde anlaşamamalarını gizlemek için kullandığına inanıyor.”

Habere göre Vincent Morelli, büyük bölümünü, Crans - Montana süreci başarısızlığa uğramasının ardından Türk tarafının açıkladığı B planının var olup olmadığını sorgulamaya ayırdığı raporunda, Kıbrıs’la ilgili konferansın çöküş nedeninin, güvenlik meseleleri olduğu ortak görüşünü kabul etmekle birlikte, “güven eksikliğine ve Yönetim konularına daha çok ağırlık verdi.

Raporun, “Crans - Montana: Son Müzakereler” başlıklı bölümünde Morelli, “müzakerelerin son turlarında Türk askeri ve garantiler/güvenlik konularına odaklanıldı ve nihayetinde çöktü. Kimileri için bu konular, bu uzayıp giden siyasi ayrılıktan sonra iki tarafın federal bir yapı altında tam olarak müşterek yönetip yönetemeyeceği sorusunun odağında değildir” vurgusunu yaptı.

Vincent Morelli’ye göre; “Anastasiadis, müzakerelere başlamaya hazır olduğunu defalarca söyledi, ancak güvenlikte Türk garantileri veya asker olmamasında baştan ısrar ederek çıtayı, Akıncı’nın kabul edebileceğinden çok yukarıya çıkardı. Akıncı, müzakerelerin aynı parametrelerle başlayamayacağını söyledi ve siyasi eşitlik ve anlaşma için takvimdeki ısrarı da Anastasiadis’in kabul etmesine engeldir.”

Gazete, Morelli’nin; iki tarafın müzakerelere sadece Yönetim başlığı ile yeniden başlaması ve her iki tarafı da tatmin edecek bir anlaşmaya varana kadar Güvenlik ile ilgili konuları görüşmemesi senaryosunu tercih ediyor göründüğünü de haberine ekledi.