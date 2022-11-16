Bu kez Yunan bayrağını yaktılar

Sigmalive’in haberine göre, sosyal medyada yayılması ile büyük tepkiye neden olan fotoğrafta yüzleri kapatılmış 4 genç görünüyor. Gençlerden biri “Kıbrıs Cumhuriyeti” bayrağı tutuyor, iki yanında ve önünde duran üç genç de 3 Yunan bayrağı yakıyor. Yunan bayrağı yakan gençlerden birinin giydiği sweatşörtün göğsünde “Omonia Fanatikleri” yazısı yer alıyor.

Bayrak yakma eyleminin yeri ve zamanı öğrenilemezken, birkaç gün önce “bir yunan düşmanlığı vakası” daha yaşandığına dikkat çekilen haberde, Baf’ın Emba köyünde, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından köy örgüt binası önündeki Yunan bayrağının yakıldığı, ilgili videonun “Pafos Live”da yayınlandığı kaydedildi.