Bulgaristan’dan yönetilen fuhuş çetesi

Rum ve Bulgar polisleri düzenledikleri ortak operasyonda, Rum tarafında faaliyet gösteren ancak idarecisi Bulgaristan’da olan bir fuhuş çetesini çökertti.

Fileleftheros’a göre, çetenin Bulgaristan’da tutuklanan yöneticisinin, 4 yıl önce Rum tarafında bulunan ancak fuhuştan arandığı için yurt dışına kaçan 50 yaşındaki bir kadın olduğu belirlendi. 50 yaşındaki kadının Limasol ve Larnaka’da iki fuhuş evi işlettiği, bu evleri kamera sistemiyle izlediği, randevuları da telefonla ayarladığı saptandı.

Hazırlığı üç yıl süren ortak operasyonda Bulgar polisi çete yöneticisini tutuklarken Rum polisi de iki eve baskın yaptı. Larnaka Havaalanı’nda da ülkeden ayrılmak üzere olan bir kadın yakalandı. Havaalanında yakalanan kadının insan ticareti kurbanı olup, olmadığı araştırılıyor.

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SİLAHLI ÇETEYE OPERASYON



Rum polisinin, Baf’ta silahlı ve tehlikeli hırsızlık çetesinin iki elemanını tutukladığı bildirildi.



Yapılan aramada 35 ve 46 yaşındaki iki kişi üzerinden kuyumcu ve diğer ticari dükkanlardan çalınan mallar dışında bir tabanca ve çok sayıda mermi çıktı.

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TRAFİK KONTROLÜNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



Aynı gazete, trafik kontrolü sırasında 31 yaşındaki bir Rum’un aracında crystal tipi sert sentetik uyuşturucu ve hintkeneviri ele geçirildiğini yazdı.



Habere göre, narkotikten sabıkalı Rum’un uyuşturucuyu başka kişilere sattığına inanan polis, son dönemde Rumların karıştığı narkotik meselelerinde crystal tipi uyuşturucuya daha sık rastlaması nedeniyle kaygı belirtti.