Bulunan kalıntıların Kıbrıslı Türkler’e ait olabilir

Pervolia (Bahçalar) sahilinde geçtiğimiz günlerde bulunan kalıntıların, 1963-1964 yıllarında öldürülen Kıbrıslı Türklere ait olduğuna dair ifade veren köy sakinlerinin bulunduğu bildirildi.

Politis gazetesi “Yerel Halk Biliyor… Pervolia’da Kıbrıslı Türklerin Öldürülmesiyle İlgili Sarsıcı İfadeler” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, köy sakinlerinin, bulunan kalıntıların 1963-1964 yıllarında Pervolia’da öldürülen 3 Kıbrıslı Türk’e ait olduğu konusunda emin olduklarını ancak yetkili makamların mevcut safhada bunu teyit edemediklerini yazdı.

Gazete, konuyla ilgili ifade veren şahitlerin, o dönemde meydana gelen iki farklı olaydan bahsettiklerini ve bunların sonucunda, bölgede faaliyet gösteren aşırı sağcı Kıbrıslı Rumların oluşturduğu bir grup tarafından, 3 Kıbrıslı Türk’ün öldürüldüğünü söylediklerini kaydetti.

Bu olayların, detaylarıyla birlikte köy sakinleri arasında ağızdan ağıza yayıldığını ve ifade şeklinde Kayıp Şahıslar Komitesi’ne ulaştırıldığını belirten gazete, şu anda, en azından bilimsel olarak, bu ifadelerle bulunan kalıntılar arasında ilişki bulunduğunun söylenemeyeceğini yazdı.

Haberde, verilen ifadelerde birtakım boşluklar bulunduğu ve yetkili makamların, ifadeleri bütünleyebilmek için araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.