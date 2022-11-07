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Büyük avın ilk gününde biri milletvekili 5 kişiye ceza

Güney Kıbrıs’ta büyük avın dün başladığı ve aralarında Bağımsız Milletvekili Andreas Themistokleus’un da bulunduğu 5 kişiye ceza kesildiği bildirildi.

07 Kasım 2022 Pazartesi 14:23
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Büyük avın ilk gününde biri milletvekili 5 kişiye ceza



Fileleftheros gazetesi, Themistokleus ile diğer iki kişinin yasak bölgede avlandıkları için 9 bin 300’er Euro’luk para cezası aldıklarını; diğer avcılardan da birinin izinsiz avlandığı, birinin de aracı içerisinde silahını kurulmuş halde av bölgesine getirdiği için ceza aldığını yazdı.

Gazete, avcıların sayısında küçük bir azalma olduğunu ve dün, yaklaşık 40 bin avcının avlandığını kaydederken, avcıların kekliğin bol, tavşanın ise az olduğundan bahsettiklerini belirtti.

Haberde, 47 yaşındaki bir avcının da Dillirga bölgesinde avlandığı sırada dengesini kaybederek düştüğü ve ayağını burktuğu kaydedilirken, helikopterle Baf Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü ve tedavi edildiği ifade edildi.

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