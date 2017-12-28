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Büyük çoğunluğu bir kez olsun KKTC'ye geçmedi!

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Rum gençler arasında yapılan ankete göre Kıbrıslı Rum gençlerin büyük çoğunluğu 1 kez olsun KKTC'ye geçmedi, Kıbrıslı Türklerle temas etmedi. Barışa ve birleşik Kıbrıs'a ise inanmıyor...

28 Aralık 2017 Perşembe 13:49
Büyük çoğunluğu bir kez olsun KKTC'ye geçmedi!
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Bir grup akademisyen tarafından Rum gençler arasında yapılan ve  sonuçları geçen ekim ayında “Contemporary Social Science” isimli bilim dergisinde yayınlanan araştırma Rum gençlerin; en büyük sorun olarak işsizliği gördükleri, politikadan uzak durdukları, geleceği belirsiz gördükleri ve çoğunun Kıbrıslı Türk gençlerle temas etmediği ortaya çıktı.

Haravgi ve diğer gazetelerin aktardığı araştırmaya göre, Rum gençler gelecek kaygısı içerisinde yaşıyor. “Acayip olmamak” için sokağa çıkıp protesto eylemi yapmıyorlar. ‘Hiçbir şeyin değişmeyeceğine” inandıkları için oy kullanmıyorlar ve sandık boykotunu en iyi cevap görüyorlar. 

GENÇLER BİRLEŞİK KIBRISA İNANMIYORLAR, HAZIR DA DEĞİLLER

Rum gençler politikayı “yozlaşma ve ekonomik çıkar” ile özdeş görüyor. Avrupa Birliği’nin sadece Kıbrıs sorunuyla alakalı olabileceğine inanmıyorlar. Kıbrıs sorununu en ciddi siyasi sorun görüyorlar ancak gündelik hayatlarının yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ta değişebileceğini hayal edemiyorlar. Büyük bölümü, buna (yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’a) hazırlıklı olmadığını hissediyor.

KIBRISLI TÜRKLERLE HİÇ TEMASA GEÇMEDİ, KKTC'YE DAHİ GELMEDİ

Araştırmadan ortaya çıkan diğer bir sonuç da, Rum gençlerin büyük çoğunluğunun Kıbrıslı Türklerle hiç temasa geçmediği ve KKTC’ye hiç gelmediği. Habere göre, Kıbrıs sorununun çözümünün ülkeyi ekonomik krizden çıkaracağına, yeni istihdam alanları açacağına ve ticareti iyileştireceğine inanıyorlar.

Rum gençler, güvensizlik, hayal kırıklığı, ilham ve güven eksikliği hissi içerisinde olan gençler devlet kurumlarına güvenmiyorlar, kurumların kendilerine ihanet ettiğine inanıyorlar ve politika sözcüğünü “yozlaşma”, “karışma” ve “skandallar”  ile bağlantılı görüyorlar. Gençler, politikacıları da  ciddi siyasi programı olmayan, tek gündemi oy toplamak ve iktidarda kalmak olan kişiler diye tanımlıyorlar. 

Gençler Rum toplumunun içerisinde bulunduğu sorunların ana kaynağının iktidarda bulunan kişilerin siyasi  ve ekonomik çıkarları olarak görüyor. Gençler arasında özellikle “ideolojiler ölüdür. Politika modası geçmiş bir çerçevedir” görüşü hakim.  

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