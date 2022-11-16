Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
banner107
Flaş Haber
O isim görevden alındı
Kapat

"Çabalar karşılıksız kaldı..."

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıldönümünü, KKTC bayrağının TDT amblemiyle birlikte yer aldığı fotoğrafla birlikte yayımladığı kutlama mesajı, "Rum yönetiminin, KKTC’nin TDT’ye gözlemci üyeliğiyle ilgili çabalarının karşılıksız kaldığını" ortaya koydu.

16 Kasım 2022 Çarşamba 11:20
69 Okunma
"Çabalar karşılıksız kaldı..."



Fileleftheros haberi “TDT ‘KKTC’nin Gözlemci Olarak Üyeliğinde Israr Ediyor… Lefkoşa’nın, ‘Devlet’ Değil Varlık Olarak Kabul Edildiği Mesajlarına Rağmen” başlığıyla aktardı.

Haberde Rum yönetiminin, Özbekistan’ın Başkenti Semerkant’ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (DTD) zirvesinde KKTC’nin gözlemci üye statüsü verilmesinin hemen ardından, zirveden KKTC’nin “Teşkilata devlet değil ‘varlık’ olarak kabul edildiği ve tanınması sonucu çıkmadığı” mesajını vermek için yoğun çaba harcadığı hatırlatıldı.

Rum yönetiminin, TDT zirvesinin ardından “içte sarsıntı çıkmasını engellemek ve Türk tarafının ana talebi olan; KKTC’nin Teşkilata devlet olarak değil varlık, yani toplum olarak kabul edildiği” mesajını vermek için yoğun çaba harcadığını hatırlatan gazete “Lefkoşa’nın resmî tezinin, Türk Devletleri Teşkilatı tarafından yapılan açıklamalarla doğrudan alakası olmadığı görünüyor” vurgusunu yaptı.

Gazete TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’in KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıldönümü vesilesiyle yayımladığı kutlama mesajını tam metin halinde aktardı ve “Ömüraliyev’in mesajı TDT’nin resmî web sitesinde sahte devlet bayrağının Teşkilat amblemiyle birlikte görüldüğü fon bayrağı eşliğinde yayımlandı” ifadesini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortaokulda yaşandı...
Ortaokulda yaşandı...
Her on kişiden biri diyabetle yaşıyor
Her on kişiden biri diyabetle yaşıyor
Sanıkların tutukluluk süreleri uzatıldı
Sanıkların tutukluluk süreleri uzatıldı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim