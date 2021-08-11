Çalışma Hayatını Desteklemek İçin 65 Milyon Euro

Alithia gazetesi, bu ödeneğin kısa vadeli çalışma programlarının desteklenmesi ve çalışanların maaş ve iş garantisinin olmasına yönelik kullanılacağını yazdı.
Haberde, ödeneğin Fransa, Belçika ve Almanya için de onaylandığı belirtildi.
Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’taki çalışma hayatının desteklenmesine yönelik 65 milyon Euro’luk ödenek ayırdığı bildirildi.
Alithia gazetesi, bu ödeneğin kısa vadeli çalışma programlarının desteklenmesi ve çalışanların maaş ve iş garantisinin olmasına yönelik kullanılacağını yazdı.
Haberde, ödeneğin Fransa, Belçika ve Almanya için de onaylandığı belirtildi.