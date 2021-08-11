Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 ay cezaevine gönderildi
3 ay cezaevine gönderildi
“Eğer beni boşarsan bittin sen de bende artık geri dönüşü kalmadı”
“Eğer beni boşarsan bittin sen...
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Flaş Haber
PEŞKEŞİN KARARNAMESİ!
Kapat

Çalışma Hayatını Desteklemek İçin 65 Milyon Euro

Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’taki çalışma hayatının desteklenmesine yönelik 65 milyon Euro’luk ödenek ayırdığı bildirildi.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 13:18
37 Okunma
Çalışma Hayatını Desteklemek İçin 65 Milyon Euro

Alithia gazetesi, bu ödeneğin kısa vadeli çalışma programlarının desteklenmesi ve çalışanların maaş ve iş garantisinin olmasına yönelik kullanılacağını yazdı.

Haberde, ödeneğin Fransa, Belçika ve Almanya için de onaylandığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısÇalışma Hayatıödenek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan’daki Yangınzedeler İçin Yardım Toplanıyor
Yunanistan’daki Yangınzedeler İçin Yardım Toplanıyor
Maraş Konusunda Önceki Yönetimleri Suçladı, Kendini Akladı
Maraş Konusunda Önceki Yönetimleri Suçladı, Kendini Akladı
Park Yeri Kavgası Cinayetle Sonuçlandı
Park Yeri Kavgası Cinayetle Sonuçlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim