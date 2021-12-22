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“Carmel” Bitti, Tartışmalar Bitmedi

“Carmel” olarak adlandırılan alçak basınç sistemini öngörüldüğü şekilde etkili olmaması, Rum basınında gündemde kalmaya devam ediyor.

22 Aralık 2021 Çarşamba 11:46
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“Carmel” Bitti, Tartışmalar Bitmedi
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Alithia gazetesi, “Carmel Güçsüz Geldi” başlıklı haberinde, fırtınanın ülkeye geldiğini ancak Rum Meteoroloji Dairesi’nin turuncu alarm yayınlamasına, birçok belediye ve Sivil Savunma tarafından alınan tedbirlere karşın etkili olmadığına dikkat çekti.

“Carmel” sisteminin, yetkili birimlerin öngördüğü kötü sonuçları beraberinde getirmediğini  yazan gazete bununla birlikte uyarıların, kimsenin yoğunluğu bilmemesi nedeniyle gerekli olduğunu da belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise ilgili haberi “Carmel Sadece Öngörüleri Süpürdü” başlıklı haberinde ülkeden “yumuşak” geçen “Carmel” fırtınasının beraberinde yağmur, kar ve şiddetli rüzgarı getirdiğini yazdı.

Gazete, yapılan uyarıların yoğun tedbirlerin alınmasına, halkın hafta sonu dışarı çıkmamasına neden olduğuna dikkat çekti.

Carmel’in öngörüldüğü şekilde etkili olmamasının sosyal medyada da gündem olduğu, vatandaşların facebook ve twitter üzerinden Meteoroloji Dairesi’ne eleştiriler yönelttiği kaydedildi.

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