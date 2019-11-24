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“Casus van” şu ana kadar 1 milyon telefon numarası kaydetmiş

24 Kasım 2019 Pazar 15:12
“Casus van” şu ana kadar 1 milyon telefon numarası kaydetmiş

Güney Kıbrıs’ın gündemini günlerdir meşgul eden “casus van”ın, adada bulunduğu süre içerisinde 1 milyon telefon numarasını kaydettiği ortaya çıktı.
Politis gazetesi, Rum polisi ile yetkili makamların, vanın bağlı olduğu server’deki bilgileri okuyacak bir sistem kurmayı başardığını ve server’in Larnaka’da İsraillilerin yaşadığı bir apartmanda bulunduğunu tespit ettiklerini yazdı.

Gazete, server’dan elde edilen ilk bilgilere göre, 2 milyon dolarlık bir virüs/kötü amaçlı yazılımın akıllı telefonların içine sızarak, hiçbir iz bırakmadan kişisel bilgileri ve telefondaki tüm kayıtları ele geçirdiğini kaydetti.

Server’ın şu ana kadar 1 milyondan fazla telefon numarasını kaydettiğinin görüldüğünü belirten gazete, bu telefon numaralarının kime ait olduğunun tespit edilmesi ve bu numaraların kaydedilmesindeki maksadın öğrenilebilmesi için 3 hafta kadar süre gerektiğine işaret etti.
Gazete, server’da ayrıca, içerisinde saatler süren görsel malzemenin bulunduğu 5-6 “demo program” bulunduğunu da yazdı.

Haberde, soruşturmanın daha derine ineceği ve ilerleyen günlerde farklı gelişmelerin meydana gelmesinin beklendiği de kaydedildi.
Fileleftheros gazetesi ise, DİSİ ile AKEL arasında casus van konusundaki çatışmanın devam ettiğini ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin de tartışmaya müdahil olduğunu yazdı.

DB/TAK

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