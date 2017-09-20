Çavuşoğlu davet etti, Kocias 'gelirim' dedi!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine 24 Ekim’de Ankara’yı ziyaret edeceği bildirildi.

Filelefheros ve diğer gazeteler, BM Genel Kurul görüşmeleri sebebiyle New York’ta bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’ı Ankara’ya davet ettiğini, Kocias’ın da daveti kabul ettiğini yazdı.

Çavuşoğlu’nun Pazartesi gecesi “hiç beklenmedik bir şekilde” Kocias’ı Ankara’ya davet ettiğini belirten gazete, Kocias’ın 24 Ekim’de söz konusu ziyareti gerçekleştirmesinin beklendiğini aktardı.