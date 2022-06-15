Künye
Kıbrıs 23
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bar soydu!
Bar soydu!
Hırsızlık iddiası; 6 gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık iddiası; 6 gün daha...
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Etek altı video çekti, tutuksuz yargılanacak
Etek altı video çekti, tutuksuz...
20 ay hapis cezası aldı!
20 ay hapis cezası aldı!

Çavuşoğlu'nun ziyaretinden rahatsız oldular!

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC temaslarına Rum siyasi partilerden de tepki geldi.

15 Haziran 2022 Çarşamba 11:05
75 Okunma
Çavuşoğlu'nun ziyaretinden rahatsız oldular!
banner48

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasına Rum siyasi partilerden kınama ve tepkiler geldiğini yazdılar.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu dünkü açıklamasında, Çavuşoğlu’nun açıklamalarını kınayarak “çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasının önündeki en ciddi engelin Türkiye’nin uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumu olduğunu” iddia etti.

DİKO partisinin açıklamasında, “Türkiye’nin ciddi ve yapıcı bir müzakereye ancak zorla girebileceği, yaptırımlar uygulanması yönünde talepkar politikaların eksikliğinin ise Türkiye’nin uzlaşmazlığını arttırdığı” iddiasında bulunuldu.

Habere göre EDEK partisinden yapılan açıklamada da, “ Türk yetkililerin ve Türkiye Dışişleri Bakanı’nın kışkırtıcı açıklamalarının, Kıbrıs ve Yunanistan’da, müzakereler veya Güven Yaratıcı Önlemlerin oluşturduğu yanılsamaların sonunu getirmesi gerektiği” iddiasına yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Anastasiadis ile görüştü
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Anastasiadis ile görüştü
Mavroyannis resmen adaylığını açıkladı
Mavroyannis resmen adaylığını açıkladı
Rum Sözcü'den Çavuşoğlu'na sert tepki!
Rum Sözcü'den Çavuşoğlu'na sert tepki!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim