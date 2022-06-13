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Çavuşoğlu’nun ziyareti Rum basınında

Rum basını, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretine yer verdi.

13 Haziran 2022 Pazartesi 10:04
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Çavuşoğlu’nun ziyareti Rum basınında
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Fileleftheros gazetesi, “Mevlüt Çavuşoğlu Tatar’ı Ziyaret Etti ve Direktifler Verdi – Türk Dışişleri Bakanı’nı İşgal Lideri İle Bugün Ortak Basın Açıklaması” başlıkları altında verdiği haberini Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretine ayırdı.

Çavuşoğlu’nun ziyaretini “yasadışı” kelimesiyle nitelendiren gazete, Çavuşoğlu’nun temaslarında imzalanan protokol konusunda ikna girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Haberde ayrıca, Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugün ortak bir basın açıklaması yapacakları da vurgulandı.

Haber, Alithia'da “Tepki Gösteren Kıbrıslı Türkleri Toparlamaya Geldi – Kurt Tepki Gösteren Kıbrıslı Türkleri Kısıtlamaya Karar Verdi”; Haravgi'de “Çavuşoğlu Dün Kıbrıslı Türk Örgütlerle Buluştu” başlıklarıyla yer aldı.

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