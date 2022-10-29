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Cezaevinde öldürülen Tansu Cidan için kasten cinayet soruşturması açıldı

Güney Kıbrıs Polis Müdürü Stelios Papatheodoru, Merkezi Cezaevi’nde önceki gün 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk mahkum Tansu Cidan’ın öldürülmesiyle ilgili açıklama yaparak, Cidan’ın kasten öldürüldüğü şüphesiyle soruşturma açıldığını söyledi.

29 Ekim 2022 Cumartesi 13:21
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Cezaevinde öldürülen Tansu Cidan için kasten cinayet soruşturması açıldı



Alithia gazetesi, Papatheodoru’nun, polisin elinde bazı deliller ve ifadeler bulunduğunu, kamera sistemlerindenolaya müdahil olanların tespit edildiğini ve kısa süre içerisinde de tutuklamalar olacağını açıkladığını yazdı.

Habere göre, Papatheodoru, Cidan ile aynı koğuşta bulunan kişilerin cinayete karıştığına dair ifadeler bulunduğunu; soruşturmanın henüz başlarında olduklarını ve henüz kimsenin tutuklanmadığını kaydetti.

Papatheodoru, cinayete hapishane dışından kişilerin karışmadığını ve cinayette kesici alet kullanılmadığını; Cidan’ın darp edilmek suretiyle öldürüldüğünü belirtti.

Gazete, Cidan’ın tasarrufunda büyük miktarda metamfetamin bulundurmaktan ötürü, mahkeme kararıyla sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldığını anımsatırken, öldürülmesindeki baş şüphelinin, aynı koğuşta bulunan Kürt kökenli bir mahkum olduğunu yazdı.

Habere göre, cezaevinden yapılan açıklamada ise, cezaevinde yaşanan hiçbir şiddet olayına müsamaha gösterilmeyeceği, gerekli tedbirlerin alınacağı ve meselenin tamamen aydınlatılarak, cinayete sebep olanların emsal teşkil edecek şekilde cezalandırılmasının istendiği kaydedildi.

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