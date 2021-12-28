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Cezası 32 Yıl Sonra Hatırlandı

Güney Kıbrıs’ta 32 yıl önce bazı suçlara karıştığı için dört yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişinin, yıllarca taksicilik yapmasına karşın 32 yıl önceki suçu hatırlanınca taksicilik izni iptal edildi.

28 Aralık 2021 Salı 13:41
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Cezası 32 Yıl Sonra Hatırlandı
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Alithia gazetesi, şu anda 60 yaşında olan Panayotis Antoniu’nun çok genç yaşlarda işlediği bazı suçlardan ötürü cezaevinde yattığını, 1988 yılından beridir ise taksicilik yaptığını belirterek, Antoniu’nun 32 yıldır her yıl yenilenen taksicilik izninin, geçmişteki suçu hatırlanınca bu yıl yenilenmediğini yazdı.

Gazete, her yıl polisin temiz kağıdı verdiği ve hatta bir dönem yılın taksicisi de seçilen Antoniu’nun eski suçu sebebiyle bu yıl temiz kağıdı verilmemesi üzerine çok zor durumda kaldığını da belirtti.
 

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