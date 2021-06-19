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Charter Seferler İçin Rusya ile Temas

Rusya’dan Güney Kıbrıs’a yönelik charter seferlerin başlaması yönündeki çabaların devam ettiği belirtildi. 

19 Haziran 2021 Cumartesi 13:43
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Charter Seferler İçin Rusya ile Temas

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yiannis Karusos ve Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un, charter seferlerin başlatılması için Rusya Taşımacılık Müteşarı Dmitry Zverev ile telekonferansa katıldığını yazdı.
Habere göre Rus Müsteşar  telekonferans sırasında Rusya Federasyonu’nun, epidemiyolojik kriterler temelinde yasaklı uçuşları aşamalı olarak kaldırdığını söyledi. 
Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yiannis Karusos ise Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik göstergelerinin Rusya Federasyonu’nun belirlediği çerçeve dahilinde olduğuna dikkati çekerken; Rum Turizm Müsteşarı Perdios da turizm sanayinin Rus turistlerin kabul edilmesine hazır olduğunu söyledi. 
Zverev ise gelecek hafta içerisinde charter seferlerin başlaması yönünde olumlu bir kararın çıkacağına ilişkin temennisini dile getirdi.  
OTELLERDEKİ DOLULUK ORANI 
Öte yandan Haravgi gazetesi, turizm açısından büyük bir ölçüde İngiliz pazarına bağımlı olan Baf’taki otellerin doluluk oranının düşük seviyede seyrettiğini yazdı.
Habere göre PASİKSE Baf Başkanı Thanos Mihalidis, Haziran ayındaki doluluk oranının, yüzde 40 civarında olacak 3 günlük Kataklismos yorutusu haricinde,  yüzde 15’i geçmeyeceğini söyledi. 
Mihalidis, Güney Kıbrıs’ın Birleşik Krallık’ın turuncu listesinde yer alması nedeniyle Temmuz ayı için de iyileşme öngörülmediğini belirtti. 
Gazete bir başka haberinde ise bölgelerdeki turizm sektörlerinin açıklamasına dayanarak İngiltere ve Rusya pazarına ilişkin olumsuz gelişmeler nedeniyle “Mağusa bölgesi” ve Larnaka’daki otellerdeki doluluk oranıyla ilgili durumun hayal kırıklığı niteliğinde olduğunu yazdı.
Habere göre PASİKSE Mağusa Bölgesi Başkanı Doros Takkas yaptığı açıklamada, Kataklismo yortusunun ardından, İngiltere ve Rusya konusunda olumlu gelişme yaşanmaması durumunda otellerin kapanması olasılığından bahsetti. 

Anahtar Kelimeler:
Charter SeferRusyaGüney Kıbrıs
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