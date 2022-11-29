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Çıdan’ın ailesine yalanlama

Güney Kıbrıs’ta cezaevinde cinayete kurban giden Tansu Çıdan’ın ailesinin, Çıdan’ın naaşı konusunda yaptıkları açıklamalara Rum yetkililerden yalanlama geldi.

29 Kasım 2022 Salı 11:13
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Çıdan’ın ailesine yalanlama



Fileleftheros gazetesi: “Çıdan Konusunda Yalanlama” başlığı altında verdiği haberinde, Tansu Çıdan’ın KKTC’ye getirilerek ailesin teslim edilen naaşının iç organlarının olmadığına dair ailenin iddialarına Rum Adli Tabipliğinden yalanlama geldiğini yazdı.

Gazete, Çıdan’ın ailesinin, Çıdan’ın naaşının KKTC’de gerçekleştirilen otopsisi sırasında gördüklerini iddia ettikleri unsurların gerçeği yansıtmadığı yönünde Rum Adli Tabipliğinden açıklama geldiğini öne sürdü.

Habere göre, Rum Adli Tabipliğinden gazeteye açıklamada bulunan bir yetkili, Çıdan’ın iç organlarının naaş içerisinde bulunmadığı, bunun yerine bir çarşafın bulunduğu şeklinde ailenin gündeme getirdiği iddiaları reddetti.

Söz konusu yetkili, Çıdan’ın beyninin ise kafatası içerisinde olmadığının doğrulayarak, beynin daha ileri tetkikler için alıkonulduğunu öne sürdü.

Naaşın tırnaklarının da yerinde olduğu iddiasında bulunan yetkili, ailenin iddialarının gerçekleri yansıtmadığını savundu.

Son Güncelleme: 29.11.2022 12:13
Anahtar Kelimeler:
Tansu Cidan
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