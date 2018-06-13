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Cikko Manastırı-Yunanistan davasında bin Euro polemiği

Kilise Yunanistan’a karşı davayı kazandı ancak Yunanlar yan çiziyor. Cikko Manastırı Avukatı, “Öyle bir noktaya geldik ki ev sahibi yerine hırsız bağırıyor” dedi…

13 Haziran 2018 Çarşamba 12:45
Cikko Manastırı-Yunanistan davasında bin Euro polemiği

Cikko Manastırı’nın, Yunanistan Büyükelçiliği binası ve konutu yapılmak üzere 1998’de 500 bin Kıbrıs Lirası karşılığında sattığı Lefkoşa-Engomi’deki araziyi, amaca uygun kullanılmadığı gerekçesiyle, parasını iade ederek geri almak üzere Yunanistan’a açtığı dava yılan hikayesine dönüştü, taraflar 1000 Euro polemiği yaşıyor. Cikko Manastırı avukatı, Yunanistan’ın tavrıyla ilgili “öyle bir noktaya geldik ki ev sahibi yerine hırsız bağırıyor” ifadelerini kullandı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin 2017’de Manastır’ın talebini haklı görerek Yunanistan’ı, parayı alarak araziyi iade etmeye çağırmıştı. Manastır söz konusu araziyi bir Rus şirketine sattı ve Yunan hükümetinin avukatlarına mektup göndererek, 500 bin Kıbrıs Lirası karşılığı 2 milyon 250 bin Euro’sunun hazır olduğunu; Rus şirketinin avukatlarının, arazinin devir işlemleri tamamlandığı anda paranın verileceğine dair mektubuyla birlikte iletti. 

Yunanistan, bunu kabul etmeyince mesele yeniden yargıya taşındı ve Yunanistan adına duruşmaya katılan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan’ın söz konusu araziyi satmak niyetinde olmadığını, büyükelçilik binası ve konutu inşa etme kararlılığının sürdüğünü söyledi.

Cikko Başkeşişi Nikiforos ile 28 Nisan 2017’deki görüşmelerinde dostane anlaşmaya vardıklarını da anlattı ancak davacı taraf bunu kabul etmedi. 

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Gazete Cikko Manastırı’nın avukatı  Kostas Velaris’in mahkemeden, “2 milyon 233 bin 658, 63 Euro”nun “Eurobank Cyprus Ltd”e yatırılmasıyla birlikte, davacının mahkeme kararından kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş sayıldığına dair beyan istediğini yazdı. 

Habere göre Velaris mahkemeye, “Bu dava rayından çıktı. Mahkeme kararı, davalının egemen devletin bütün imtiyazlarına ve dokunulmazlığına sahip yabancı bir devlet, Yunanistan Cumhuriyeti olması nedeniyle icra edilemiyor” dedi, şunları ekledi:

“Davalı, Cikko Manastırı’nın yatırdığı 854 bin 300, 72 Euro+faizlerini, yanlış hesaplayarak bin (1000) Euro eksik olduğu gerekçesiyle kabul etmiyor.  Sayın başkan, sana borcum olan 2,5 milyon Euro’yu veriyorum, sen de ‘yanlış hesapladığın için 1000 Euro daha vereceksin’ diyerek verdiğimin meşru olmadığını söylüyorsun”  diyen Velaris, bankaya yatırılan paranın, Cikko Manastırı’nın daha önce kazandığı davanın masrafları çıkarıldıktan sonra yatırılan meblağ olduğunu söyledi.

Davalı taraf ısrar ederse Manastırın, sırf devir işlemleri yürüsün diye  talep edilen meblağı da vermeye hazır olduğunu söylediğini ancak davalı tarafın bu sefer de “güveni kalmadığı” karşılığı verdiğini anlatan Velaris, “öyle bir noktaya geldik ki ev sahibi yerine hırsız bağırıyor” ifadesini kullandı.

Davalı taraf avukatı Aleksis Taliadoros ise mahkemenin, 10 Şubat 2017 tarihli mahkeme kararını yerine getirmeyen Manastırın, “hukuki zeminden yoksun” diye nitelediği talebini yerine getirme ve Rum Tapu Dairesi Müdürü’ne, devir işlemini yapma emri vermeye yetkisi olmadığını söyledi. 

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