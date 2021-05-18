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Cinayette Dört Şüpheliye Tutuklama

Limasol’da önceki gün işlenen cinayette zanlı olarak görülen 4 kişi hakkında 8 günlük tutukluluk kararı verildi.

18 Mayıs 2021 Salı 13:07
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Cinayette Dört Şüpheliye Tutuklama

Alithia ve diğer gazeteler, geçtiğimiz Pazar günü Limasol’un “Yermasoya” bölgesindeki bir evde çıkan kavgada, 36 yaşındaki Lyubisha Ristoski isimli şahsın hayatını kaybetmesi sonrasında yakalanan dört kişinin, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını yazdılar.

Yaşları 40 ve 42 olan yabancı uyruklu iki kişi ile 35 ve 31 yaşlarında olan iki Kıbrıslı Rum hakkında 8 günlük tutukluluk kararı verildiğini belirten gazete, 31 yaşındaki kadının uyuşturucu koması sebebiyle hastanede tedavi görmekte olduğunun da altını çizdi.

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