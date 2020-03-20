Çin’in Güney Lefkoşa Büykelçisi Huang Xingyuan, Güney Kıbrıs’a corona virus salgınıyla mücadelesinde yardımcı olmak amacıyla Çin’den ilk bölüm tıbbi malzemenin gönderildiğini açıkladı.
Büyükelçi’nin twitter hesabında yer alan açıklamada, “10000 FFP2 maskelerinin de bulunduğu tıbbı malzemeler Çin’den gönderilmiştir” denildi.
Çin’den Güney Kıbrıs’a destek
Çin’in Güney Lefkoşa Büykelçisi Huang Xingyuan: İlk bölüm tıbbi malzemeler gönderildi
20 Mart 2020 Cuma 14:24
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Çin’in Güney Lefkoşa Büykelçisi Huang Xingyuan, Güney Kıbrıs’a corona virus salgınıyla mücadelesinde yardımcı olmak amacıyla Çin’den ilk bölüm tıbbi malzemenin gönderildiğini açıkladı.
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