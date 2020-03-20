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Çin’den Güney Kıbrıs’a destek

Çin’in Güney Lefkoşa Büykelçisi Huang Xingyuan: İlk bölüm tıbbi malzemeler gönderildi

20 Mart 2020 Cuma 14:24
1347 Okunma
Çin’den Güney Kıbrıs’a destek

Çin’in Güney Lefkoşa Büykelçisi Huang Xingyuan, Güney Kıbrıs’a corona virus salgınıyla mücadelesinde yardımcı olmak amacıyla Çin’den ilk bölüm tıbbi malzemenin gönderildiğini açıkladı.
Büyükelçi’nin twitter hesabında yer alan açıklamada, “10000 FFP2 maskelerinin de bulunduğu tıbbı malzemeler Çin’den gönderilmiştir” denildi.

Anahtar Kelimeler:
ÇinGüney KıbrısCoronavirüsKoronavirüsTıbbi Destek
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hüsnü 2020-03-20 15:51:14

türkiye çine satar çin ruma :)

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