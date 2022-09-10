Cinsel istismar sanığına 12 yıl hapis!

Limasol ve Baf kaza mahkemelerinin, çocuklara yönelik cinsel istismar davalarında verdikleri cezalar Rum basınında yer verildi.

CİNSEL İSTİSMAR SANIĞINA 12 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Alithia gazetesi, Limasol Ağır Ceza Mahkemesi’nin, reşit olmayan birine cinsel istismarda bulunmak suçundan yargılanan bir kişiye 12 yıl hapis cezası verdiğini yazdı.

SANIK HAPİSTEN ÇIKTIKTAN SONRA 3 YIL GÖZETİM ALTINDA TUTULACAK

Habere göre, mahkeme, zanlı hakkında ayrıca hapiste olduğu sürece ve hapisten çıktıktan sonra da 3 yıl gözetim kararı verirken, çocukların bulunduğu yerlerde de çalışmasına yasak getirdi.

DAVA 16 EYLÜL’DE GÖRÜLECEK

Baf Ağır Ceza Mahkemesi ise kapalı kapılar ardında yapılan oturumda, 10 yaşında iken kızına tecavüz etmek ve 2018-2019 yıllarında cinsel istismarlarda bulunmak suçlarından dolayı bir babayı suçlu buldu.

İlgili karar ise 16 Eylül’de görülecek davada verilecek.