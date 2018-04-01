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Cinsel istismar skandalı kiliseye olan güveni sarstı!

Rum halkının, Rum Ortodoks Kilisesi’ne olan güveninin az olduğu bildirildi.

01 Nisan 2018 Pazar 17:30
Cinsel istismar skandalı kiliseye olan güveni sarstı!

Rum halkının, Rum Ortodoks Kilisesi’ne olan güveninin az olduğu bildirildi.

Simerini gazetesinde yayınlanan ankette, özellikle son günlerde basında da yer alan, Elena Franci adlı kızın, bir papaz tarafından cinsel istismara uğradığı için hayatına son vermesi ve istismarda bulunan papazın, Sen Sinod Meclisi tarafından aklanmasının ardından, kiliseye olan güvenin sarsıldığı ifade edildi.

Gazete, “IMR/Lefkoşa Üniversitesi” tarafından Simerini gazetesi hesabına, Güney Kıbrıs genelinden 18 yaş ve üstü 500 kişiyle rastgele yapılan telefon görüşmeleri aracılığıyla gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yüzde 77’si, Franci olayından sonra kiliseye olan güvenlerinin azaldığını belirttiğini yazdı.

Ankete göre katılımcıların yüzde 75’i de, bir din adamının mahkeme tarafından suçlu bulunması halinde, görevden azledilmesi gerektiği görüşünü beyan etti.

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