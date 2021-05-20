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Cinsel Tacizle Suçlanan Eski AP Üyesi İçin Yargı Yolu Açıldı

Genç bir kıza cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle hakkında suçlama bulunan eski Avrupa Parlamentosu üyesi Kıbrıslı Rum için yargı yolunun açıldığı belirtildi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 11:26
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Cinsel Tacizle Suçlanan Eski AP Üyesi İçin Yargı Yolu Açıldı

Fileleftheros gazetesi, Rum Hukuk Dairesi’nin, kısa bir süre önce Brüksel’den iletilen yeni veriler ışığında, dün polise konuyu yargıya taşıması talimatı verdiğini yazdı.

Gazete cinsel taciz olayının yurt dışında, Brüksel’de meydana geldiğini anımsatırken Belçika’nın, cinsel tacizin bu ülkede de suç teşkil ettiği yönünde Rum makamlara yanıt verdiğini belirtti.

Habere göre şikayette bulunan kadın, AP milletvekilinin apartman dairesine çağrıldığını ve bahse konu siyasetçinin burada kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirtirken, siyasetçi ise bu iddiaları reddetmişti.

Gazete, ilgili dosyanın şu anda polisin elinde olduğunu ve Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde bugün dava açılmasının da ihtimal dışı olmadığını yazdı.

Son Güncelleme: 20.05.2021 11:27
Anahtar Kelimeler:
TacizGüney Kıbrıs
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