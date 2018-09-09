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Çıplak adam şaşkınlık yarattı!

Alithia gazetesi, Limasol sakinlerinin, dün sabah yüzmek için denize gittiği zaman, sahilde çıplak şekilde koşan genç bir adamla karşılaştıklarını yazdı. Kaynak: Limasol'da çıplak koşan adam...

09 Eylül 2018 Pazar 13:34
Çıplak adam şaşkınlık yarattı!

Limasol’da dün sabah yaşanan bir olayın, görenleri şaşkına çevirdiği belirtildi.
Alithia gazetesi, Limasol sakinlerinin, dün sabah yüzmek için denize gittiği zaman, sahilde çıplak şekilde koşan genç bir adamla karşılaştıklarını yazdı. 
Gazete, eşi görülmemiş bu olaya tanık olan sahile yakın kafeteryadaki kişilerin derhal polise haber verdiğini belirtti.
Vatandaşların, çıplaklığını örtmesi için söz konusu genç adama havlu verdiğini belirten gazete; çıplak adamın, Limasol’da yaşayan, sarhoş olduktan sonra yüzmek için denize giren, ancak kıyafetlerini çıkardığı noktayı unutan Alman asıllı bir kişi olduğunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Çıplak TuristHaberKKTC
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